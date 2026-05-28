Ouders vonden het hun recht om kinderen uit Dalfsen mee te nemen

ZWOLLE (ANP) - De ouders die vorig jaar maart hun kinderen vanuit Dalfsen (Overijssel) zouden hebben ontvoerd naar België, menen dat zij in hun recht stonden om hen mee te nemen. Ze waren bang dat ze op korte termijn het gezag over hun uit huis geplaatste dochter en zoon zouden kwijtraken. "We voelden enige tijdsdruk", zei Michaël van K. (55).

De autoriteiten verstuurden na de vermissing op 31 maart vorig jaar rond 13.15 uur een Amber Alert voor het toen 11-jarige meisje en het jongetje van 6 jaar. Ook werden namen en foto's verspreid van de kinderen.

De verdachten werden op 1 april 's nachts aangehouden in een woning in het Belgische Oudenaarde, terwijl de kinderen lagen te slapen.

'Onterecht afgepakt'

De twee werden in april 2021 uit huis geplaatst. "Onterecht afgepakt", meent Samanta M. (46). "Ik vind dat ik in mijn recht ben geweest om mijn kinderen op te halen." M. meent dat zij zelf slachtoffer is in deze zaak, zei ze donderdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank in Zwolle.

De rechtbank heeft de hele dag uitgetrokken voor de zaak.