Fantaseren over een ander tijdens de seks, is dat slecht voor je relatie?

door Pieter Immerzeel
woensdag, 27 mei 2026 om 13:29
Seksuele fantasieën over iemand anders terwijl je met je partner in bed ligt, het komt heel veel voor. Het betekent ook niet per se dat je relatie in zwaar weer verkeert. Integendeel, wetenschappers ontdekten iets heel anders.
Onderzoekers uit Canada en de Verenigde Staten vroegen ruim vijfhonderd volwassenen in een vaste relatie naar hun meest recente seksuele fantasieën, zowel tijdens masturbatie als tijdens seks met hun partner. Wat blijkt? Onze hersenen schakelen moeiteloos tussen lust, intimiteit en escapisme, afhankelijk van de setting.

Seksuele fantasieën draaien om gevoel

Waar masturbatiefantasieën vaker draaien om expliciete spanning, lichamelijk verlangen en onbekenden, blijken fantasieën tijdens partnerseks juist opvallend vaak te gaan over verbondenheid, affectie en emotionele intimiteit. De onderzoekers hebben het over gevoelens van warmte, nabijheid en emotionele connectie.
En dat verraste zelfs de wetenschappers zelf. Seksuele fantasieën, zeker die van mannen, worden namelijk vaak gezien als puur erotisch en visueel. Maar veel deelnemers beschreven juist fantasieën waarin zorgzaamheid, liefde en emotionele veiligheid centraal stonden.
Tegelijkertijd is fantaseren over iemand anders ontzettend normaal. Tijdens masturbatie dacht ruim de helft van de deelnemers aan iemand buiten de relatie. Maar ook tijdens partnerseks bleek dat percentage opvallend hoog: bijna vier op de tien mensen fantaseerde op dat moment over iemand anders dan hun partner.

Goed nieuws: fantaseren over een ander hoeft géén alarmbel te zijn

Misschien nog wel het meest geruststellende resultaat uit het onderzoek: fantaseren over iemand anders bleek nauwelijks samen te hangen met relatieproblemen. Mensen die dit deden, waren niet per se ongelukkiger in hun relatie. Wel is het zo dat deelnemers met een hogere seksuele tevredenheid vaker fantaseerden over hun eigen partner.
Volgens de onderzoekers laat het onderzoek vooral zien dat seksualiteit veel flexibeler is dan we vaak denken. Onze verlangens veranderen afhankelijk van context, situatie en emotionele behoefte. Seksuele fantasieën zijn dus niet per definitie een verborgen boodschap over wat er misgaat in een relatie, soms zijn het simpelweg gedachten die passen bij het moment.
Dus de volgende keer dat je gedachten tijdens de seks even afdwalen? Grote kans dat je brein gewoon precies doet wat heel veel anderen ook doen.
Bron: PsyPost

