Google werkt aan ‘Google Translate voor dolfijnen’

Het nieuwe AI-model, dat de naam DolphinGemma heeft gekregen, is gevoed met de grootste verzameling dolfijnengeluiden ooit. De onderzoekers hebben jarenlang opnames gemaakt van alle klikjes, fluitjes en andere geluiden die de zeedieren maken. Door deze opnames te koppelen aan het gedrag van de dolfijnen, hoopt het onderzoeksteam eindelijk te kunnen begrijpen wat bepaalde geluidsreeksen betekenen.

Dolfijnen staan bekend als zeer intelligente dieren . Ze kunnen zichzelf herkennen in een spiegel en gebruiken zelfs gereedschap. Toch is hun manier van communiceren altijd een mysterie gebleven. De grote vraag is of dolfijnen echte woorden gebruiken, zoals wij mensen dat doen.