Betoging in Londen voor rechten trans personen na uitspraak hof

LONDEN (ANP/AFP) - Duizenden mensen hebben zaterdag in het centrum van Londen gedemonstreerd voor de rechten van trans personen, nadat het hooggerechtshof eerder deze week uitspraak had gedaan over de definitie van een "vrouw".

Het hooggerechtshof oordeelde dat de term "vrouw" in een antidiscriminatiewet gebaseerd is op iemands geslacht bij de geboorte, waardoor trans vrouwen niet aan de juridische definitie voldoen. Lhbti-belangenorganisaties vrezen dat de uitspraak vergaande gevolgen heeft voor trans personen.

Bij een protest op Parliament Square hielden demonstranten vlaggen en spandoeken omhoog met daarop leuzen als "trans vrouwen zijn vrouwen" en "transrechten zijn mensenrechten".

Het Hooggerechtshof deed de uitspraak in een zaak tussen de Schotse regering en de actiegroep For Women Scotland (FWS) over de antidiscriminatiewet. De regering vond dat erkende trans vrouwen in die wet ook als vrouw aangemerkt konden worden, maar daar was de actiegroep het niet mee eens.