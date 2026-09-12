In roze koeken, ijs, sauzen en snoep zitten dode luizen

Sommige dingen gebeuren in onze snelle wereld gebeuren nog zoals ze al vele honderden jaren gebeuren. Dingen een karmijnrode kleur geven bijvoorbeeld. Dat gebeurt in veel productieprocessen met E120, maar achter dat nummer gaat het extract van dode luizen schuil. Karmijnzuur, ook wel E120 genoemd, is een rood pigment en geeft dingen een karmijnrode kleur. Deze kleurstof werd al gebruikt door de Inca’s en de Azteken en is waarschijnlijk in de 16e eeuw naar Europa gebracht. 80% van de karmijnproductie (200 ton per jaar) vindt plaats in Peru. Karmijn wordt gemaakt van de cochenilleluis ((). Deze luis leeft op cactussen en omdat ze niet kunnen vliegen maken ze karmijnzuur aan om zichzelf te beschermen tegen predatoren. Soms worden er ook andere dierlijke producten gebruikt bij de productie van karmijn, zoals eiwit, vislijm of gelatine. Producten waarin je de dode luizen aantreft? Aquarelverf Olieverf Shampoo Lippenstift Andere cosmetica Inkt Textiel Medicijnen (sinds 2012 in EU niet meer wegens te veel allergische reacties) Nepbloemen Alcoholische dranken Voedsel zoals roze koeken, ijs, drankjes, sauzen en snoep Eet je veel vruchtenyoghurt en houd je niet van luizen? Kijk even bij de ingredienten van je favoriete merk of er E120 in zit