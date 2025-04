Kan de klimaatcrisis het kapitalisme vernietigen?

De klimaatcrisis heeft niet alleen invloed op het milieu, maar bedreigt ook de fundamenten van ons economische systeem. Günther Thallinger, bestuurslid van Allianz SE, een van 's werelds grootste verzekeringsmaatschappijen, waarschuwt in The Guardian dat de toenemende kosten van extreme weersomstandigheden de financiële sector onwerkbaar maken. Dit kan leiden tot een systeemcrisis die het kapitalisme zoals we dat kennen ondermijnt.

Waarom is de verzekeringssector cruciaal?

Verzekeraars spelen een sleutelrol in het functioneren van de economie door risico's te beheersen. Echter, door de opwarming van de aarde worden steeds meer gebieden onverzekerbaar. In Californië hebben sommige bedrijven al hun opstalverzekeringen stopgezet vanwege bosbranden. Zonder verzekering worden andere financiële diensten zoals hypotheken en investeringen onrendabel. Dit kan leiden tot een "klimaat-geïnduceerde kredietcrisis" waarbij hele regio's economisch waardeloos worden.

Wat zijn de gevolgen bij 3 graden opwarming?

Volgens Thallinger zal bij een temperatuurstijging van 3°C de schade zo groot zijn dat deze niet meer verzekerd, gefinancierd of gecompenseerd kan worden door overheden. Dit betekent:

Geen nieuwe hypotheken of vastgoedontwikkeling.

Geen langetermijninvesteringen.

Instabiliteit in de financiële sector.

Hij benadrukt dat het idee dat mensen zich eenvoudig kunnen aanpassen aan extreme klimaatomstandigheden een "valse troost" is. Steden gebouwd op overstromingsvlakten kunnen niet zomaar verplaatst worden en temperaturen boven de menselijke tolerantie maken aanpassing onmogelijk.

Wat is de oplossing?

De enige manier om deze crisis te voorkomen is het drastisch verminderen van fossiele brandstoffen of het afvangen van emissies. Thallinger stelt dat duurzaamheid dezelfde prioriteit moet krijgen als financiële winst binnen kapitalistische systemen. Hij wijst erop dat de kosten van niets doen hoger zijn dan die van actie ondernemen.