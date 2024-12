Diamanten rondsproeien in de lucht lost het hele klimaatprobleem op, maar het is wel heel duur

Het strooien van diamantstof in de atmosfeer kan bijna alle door de mens veroorzaakte opwarming sinds de industriële revolutie compenseren, zeggen wetenschappers.

Nieuw onderzoek geeft aan dat het jaarlijks de stratosfeer inbrengen van 5,5 miljoen ton diamantstof de planeet met 1 graad Celsius kan afkoelen dankzij de reflecterende eigenschappen van de edelstenen. Zo kan de techniek een flink stuk van de opwarming tenietdoen, die nu volgens de NASA ongeveer 1,36 graden bedraagt.

"Het is een zeer controversieel onderwerp", aldus Sandro Vattioni, onderzoeker in experimentele atmosferische fysica aan het ETH Zürich, tegen Live Science. "Er zijn veel wetenschappers die willen verbieden om onderzoek te doen naar dit onderwerp." Onder meer omdat de langetermijngevolgen onduidelijk zijn en het de motivatie kan verminderen op de CO2-uitstoot in te perken.

Om het opwarmende effect van de zon te verminderen, hebben onderzoekers al langer voorgesteld om kleine deeltjes, of aerosolen, te gebruiken die de zonnestralen terug de ruimte in reflecteren. Het injecteren van deze aerosolen in de stratosfeer - tussen 12 en 50 kilometer boven het aardoppervlak - betekent dat ze minstens een jaar in de atmosfeer blijven voordat ze terug naar de aarde vallen, aldus de onderzoekers. Een paar honderd vliegtuigen die op grote hoogte vliegen, zouden constant deeltjes moeten uitstoten om de benodigde hoeveelheid voor afkoeling te bereiken, zei Vattioni, maar dergelijke overwegingen vielen buiten de reikwijdte van de studie.

Kosten

"We hebben alleen naar diamanten gekeken en niet nagedacht over kosten of hoe deze deeltjes gewonnen kunnen worden", zei hij. "Maar uiteraard zijn dit ook vragen die moeten worden overwogen om te bepalen of het haalbaar is om zoiets te doen." De kosten blijven echter enigszins onduidelijk. Een studie uit 2020 schatte dat stratosferische aerosolinjectie (SAI) met zwaveldioxide van 2035 tot 2100 jaarlijks 18 miljard dollar zou kosten, en de kosten voor aluminium en calciet zullen waarschijnlijk in dezelfde orde van grootte liggen, aldus Vattioni. De rekening voor diamanten is echter veel hoger, waarbij de studie uit 2020 een totale kostenraming maakte van 175 biljoen dollar over 65 jaar.

Bron: Live Science