Elon Musk zegt niet geïnteresseerd te zijn in koop TikTok in VS

De miljardair Elon Musk heeft op een conferentie gezegd dat hij niet geïnteresseerd is in het kopen van de Amerikaanse tak van TikTok, het populaire sociale medium dat Washington wil uitschakelen wegens vermoede banden met de Chinese overheid. TikTok is van het Chinese bedrijf ByteDance Ltd.

Uitspraken van Musk op een internationale conferentie georganiseerd door het conglomeraat Axel Springer in Duitsland afgelopen maand zijn zaterdag geopenbaard. Musk zegt dat hij geen bod doet en geen idee heeft wat hij met TikTok zou moeten doen. Hij gebruikt het sociale medium ook zelf niet. "Ik sta niet te trappelen om TikTok over te nemen, ik bouw doorgaans bedrijven vanaf de bodem op", aldus Musk. De ondernemer kocht in 2022 Twitter dat hij omdoopte tot X.

President Donald Trump heeft gedreigd TikTok uit te schakelen in de VS. In China zou gezocht worden naar een Amerikaanse onderneming die de Amerikaanse operaties gaat beheren en daarmee het gevaar van een blokkade wegneemt.