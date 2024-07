De Economist: hoe vogelgriep via koeien de mensheid met een pandemie bedreigt

De vogelgriep , specifiek het H5N1-virus, heeft het potentieel om een menselijke pandemie te veroorzaken, vooral als het zich verspreidt via zoogdieren zoals koeien. Al twee jaar lang zeggen deskundigen dat mensen geen risico lopen. Maar de laatste maanden raakten een aantal mensen toch wel degelijk besmet. Het kan volgens de Economist het begin zijn van iets ergs. Hier is hoe dit scenario zich kan ontvouwen. Saillant: er is geen land dat relatief zoveel koeien heeft tussen de mensen als Nederland.

Verspreiding via koeien

Huidige situatie:Op 14 juli meldde het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vijf nieuwe gevallen van het H5N1-virus bij mensen, wat het totale aantal gevallen sinds april op negen brengt. Alle vijf betrokkenen waren bezig met het ruimen van besmet pluimvee in Colorado en lijken dezelfde stam te hebben die zich sinds december verspreidt onder melkvee in het hele land. Er is tot nu toe geen bewijs dat het virus zich tussen mensen kan verspreiden, maar de situatie kan snel veranderen naarmate het virus meer circuleert onder dieren die nauw contact hebben met mensen.Mechanismen van verspreiding:

Directe overdracht: Mensen kunnen besmet raken door direct contact met besmette dieren of hun omgeving. Viraal herassortiment: Het H5N1-virus kan genetisch materiaal uitwisselen met andere influenzavirussen, zoals het seizoensgebonden griepvirus, wanneer een persoon of dier met beide virussen tegelijkertijd besmet raakt. Dit kan leiden tot een nieuwe, meer besmettelijke stam die zich gemakkelijker onder mensen verspreidt.

Potentiële gevaren

Mutaties en adaptatie:Het H5N1-virus heeft al mutaties ondergaan die het in staat stellen zich te verspreiden onder zoogdieren, zoals zeezoogdieren. Als het zich verder aanpast in koeien, kan het uiteindelijk muteren naar een vorm die efficiënt van mens tot mens kan worden overgedragen.Pandemisch potentieel:Hoewel er momenteel geen bewijs is van efficiënte mens-op-mens overdracht, blijft het risico bestaan dat het virus verder muteert en een pandemie veroorzaakt. Dit zou vergelijkbaar kunnen zijn met, of zelfs ernstiger dan, de COVID-19-pandemie, afhankelijk van de virulentie en overdraagbaarheid van de nieuwe stam.

Voorbereiding en preventie

Vaccinontwikkeling:Er zijn al vaccins ontwikkeld tegen H5N1, maar deze zijn voornamelijk gericht op het voorkomen van ernstige ziekte en niet op het volledig voorkomen van infectie. Het gebruik van mRNA-technologie kan de productie van vaccins versnellen, wat cruciaal zou zijn in geval van een pandemie.Monitoring en beheersing:Gezondheidsorganisaties zoals de CDC en WHO monitoren actief de situatie en hebben aanbevelingen gedaan voor preventieve maatregelen, zoals het vermijden van contact met besmette dieren en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door mensen die in contact komen met potentieel besmette dieren.Internationale samenwerking:Er is een sterke samenwerking tussen internationale gezondheidsorganisaties om de verspreiding van het virus te monitoren en te beheersen. Dit omvat genetische en antigenische karakterisering van het virus en het delen van informatie en middelen om de pandemische dreiging te minimaliseren.

Conclusie

Hoewel het H5N1-virus momenteel geen groot risico vormt voor de algemene bevolking, blijft het potentieel voor een pandemie bestaan, vooral als het virus zich verder aanpast en muteert in zoogdieren zoals koeien. Het is van cruciaal belang dat wereldwijde gezondheidsorganisaties waakzaam blijven en voorbereid zijn op een mogelijke uitbraak.

Bronnen