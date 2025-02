Luchtvervuiling: rijke landen steeds schoner, maar er is hoop voor de rest

Onderzoek van Our World in Data toont aan dat de lucht in veel westerse landen nu schoner is dan in eeuwen. Toch ademen mensen in opkomende economieën zoals India en Bangladesh juist de meest vervuilde lucht in hun geschiedenis in. Maar er gloort hoop: nieuwe landen kunnen veel sneller schone lucht bereiken dan vroeger mogelijk was.

In de meeste westerse landen zijn twee belangrijke vervuilende stoffen, zwaveldioxide en stikstofoxiden, enorm gedaald sinds hun piek. Deze verbetering komt door twee belangrijke ontwikkelingen: minder steenkool verbranden en betere technologie om uitstoot te filteren.

China laat bovendien zien dat het sneller kan dan vroeger. Het land heeft in slechts tien jaar tijd de uitstoot van zwaveldioxide met tweederde teruggebracht. Dat is veel sneller dan westerse landen destijds konden. Bovendien piekte de vervuiling in China op een veel lager niveau dan vroeger in Europa.

Uitstoot in verkeer dramatisch gedald

Ook bij het verkeer zien we vooruitgang. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld stoten auto's nu nog maar 15 procent uit van wat ze in de jaren negentig uitstootten, terwijl er veel meer gereden wordt. Dit komt door steeds strengere uitstootnormen en innovaties zoals katalysatoren.

Opkomende landen kunnen nu profiteren van al deze kennis en technologie. Ze hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Elektrische voertuigen worden bijvoorbeeld steeds betaalbaarder. In Rwanda, een van de armste landen ter wereld, zijn zelfs alle nieuwe motorfietsen in de hoofdstad al verplicht elektrisch.

Economische groei kan ook groen

Dit is goed nieuws voor miljarden mensen die nu nog ongezonde lucht inademen. Door gebruik te maken van schone technologie kunnen landen hun economie laten groeien zonder dezelfde vervuilingsproblemen als het Westen vroeger had. India's uitstoot van zwaveldioxide is bijvoorbeeld nog steeds veel lager dan die van het Verenigd Koninkrijk op zijn hoogtepunt.

De les is duidelijk: economische groei hoeft niet meer hand in hand te gaan met ernstige luchtvervuiling. Met de juiste keuzes kunnen landen een kortere en minder ernstige vervuilingspiek doormaken. Dat kan miljoenen levens redden.

Bron: Our World in Data