Banken en verzekeraars beperken verlies AEX, chipbedrijven omlaag

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Europese aandelenmarkten deden het dinsdag voorzichtig aan, in afwachting van de uitkomst van de vredesonderhandelingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne in de Saudische hoofdstad Riyad. Europa is niet uitgenodigd voor deze gesprekken. Defensiebedrijven deden, net als maandag, goede zaken op de effectenmarkten in Europa. De verwachting is dat Europa de defensie-uitgaven gaat opschroeven, waar wapenleveranciers zoals het Italiaanse Leonardo (plus 2,2 procent) van profiteren.

De AEX-index op het Damrak eindigde 0,2 procent lager op 947,06 punten. De MidKap deed het beter, met een winst van 0,6 procent op 868,79 punten. De beurzen in Frankfurt wonnen tot 0,4 procent. Londen eindigde een fractie in de min.

Het verlies van de AEX bleef beperkt door koerswinsten van banken en verzekeraars. ABN AMRO, ING, NN en ASR gingen aan kop met winsten van tussen de 1 en 3,2 procent. Prosus werd 1,2 procent meer waard. De techinvesteerder laat al enkele dagen een opmars zien, dankzij stevige koerswinsten in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI stonden onderaan bij de grote fondsen in Amsterdam met verliezen tot 1,9 procent.