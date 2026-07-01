ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

‘Maar we zijn slechts verantwoordelijk voor 1% van de uitstoot’: doen de klimaatinspanningen van kleinere landen er wel toe?

Klimaat, natuur en milieu
door Pieter Immerzeel
woensdag, 01 juli 2026 om 14:10
188306014_m
Steeds meer politici gebruiken hetzelfde argument om klimaatmaatregelen af te zwakken: hun land is verantwoordelijk voor slechts een klein deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als een land maar 1 of 2 procent van de mondiale emissies veroorzaakt, zou extra beleid nauwelijks verschil maken.
Voormalig Brits premier Rishi Sunak gebruikte die redenering al in 2023. Ook oud-premier Scott Morrison in Australië, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni wezen de afgelopen jaren op het beperkte aandeel van hun land in de wereldwijde uitstoot. Volgens hen is het onrealistisch om burgers steeds meer offers te vragen als grote uitstoters als China, de Verenigde Staten en India veel meer vervuilen.
Klimaatwetenschappers plaatsen daar echter belangrijke kanttekeningen bij. Zij wijzen erop dat niet alleen de huidige uitstoot telt, maar ook de historische bijdrage aan de opwarming van de aarde. Rijke westerse landen hebben sinds de industriële revolutie veel meer broeikasgassen uitgestoten dan veel andere landen. Bovendien beschikken zij over de financiële middelen en technologie om sneller te verduurzamen.
Ook het argument dat een individueel land weinig verschil maakt, houdt volgens experts geen stand. Als elk land met een relatief klein aandeel zou besluiten niets meer te doen, blijft bijna de helft van de wereldwijde uitstoot ongemoeid. Juist de gezamenlijke inspanningen van tientallen kleinere economieën bepalen mede of de mondiale klimaatdoelen haalbaar zijn.

Elke vermindering helpt

Volgens klimaatwetenschapper Piers Forster van de Universiteit van Leeds draagt iedere vermeden ton CO2 bij aan het beperken van toekomstige opwarming. "Toekomstige temperatuurstijging wordt bepaald door toekomstige uitstoot. Elke vermindering helpt."
Onderzoek van denktank Energy and Climate Intelligence Unit laat zien dat het '1 procent-argument' steeds vaker opduikt in het publieke debat. In tientallen landen met een relatief klein aandeel in de mondiale uitstoot verschenen de afgelopen jaren honderden uitspraken en opiniestukken waarin werd betoogd dat extra klimaatbeleid weinig zin heeft.
Klimaatonderzoeker Ella Gilbert noemt die redenering misleidend. Volgens haar maakt het voor het klimaat niet uit uit welk land de uitstoot afkomstig is: alle emissies dragen bij aan verdere opwarming. Juist landen met een grote historische verantwoordelijkheid kunnen volgens haar het verschil maken door het goede voorbeeld te geven.
Bron: The Guardian

Lees ook

Potgrond met turf schaadt natuur en klimaatPotgrond met turf schaadt natuur en klimaat
De impact van AI op het klimaat valt (voorlopig) nog wel meeDe impact van AI op het klimaat valt (voorlopig) nog wel mee
Klimaat: Op een dag is het enige wat nog helpt de zon dimmenKlimaat: Op een dag is het enige wat nog helpt de zon dimmen
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-483575519

Mona Keizer: we moeten rellende Marokkanen door de knieën schieten

shutterstock_2376779135

Terugkeuren op de schop: waarom kampeerders straks duizenden euro’s meer kwijt zijn

0626-Johan-Wilfred

Johan Derksen dreigt met direct vertrek uit VI bij seksverbod: ‘Bah’

Sad-senior-1200x800

Nieuwe mega‐studie: niet alleen zijn, maar eenzaamheid sloopt het brein”

150970122_m

Je ziet vast weleens dit vreemde wifi-symbool op je smartphone: dit is de verrassende functie ervan

shutterstock_2746962807

15 tips om moeiteloos geld te besparen.

Loading