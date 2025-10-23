Klimaat: Op een dag is het enige wat nog helpt de zon dimmen

Anders dan de meeste andere dieren kunnen mensen vooruit denken. Maar vooruit handelen blijkt te veel gevraagd. We weten dat de aarde voor mensen onleefbaar wordt als we zo doorgaan, maar toch gaan we zo door.

En dus ijken onderzoekers steeds vaker naar technologische alternatieven zoals solar geoengineering, schrijft de New Scientist. Dat is ingrijpen in de atmosfeer om het zonlicht te dimmen en zo de planeet af te koelen.

Dat klinkt levensgevaarlijk en dat is het ook. Maar toch wordt er al aan gewerkt.

Wat is solar geoengineering?

Solar geoengineering (SRM: Solar Radiation Management) betekent: bewust zonnestraling verminderen met technieken zoals het injecteren van reflecterende deeltjes (bijvoorbeeld zwaveldioxide) in de stratosfeer, het witter maken van wolken, of spiegels in de ruimte plaatsen. Doel is om een deel van het inkomende zonlicht terug te kaatsen, waardoor de temperatuur op aarde minder snel stijgt.

Waarom wordt dit overwogen?

Nieuwe internationale studies en opinies van prominente klimaatwetenschappers maken duidelijk: als het ons niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, dan zullen “zon dimmen”-experimenten waarschijnlijk nog deze eeuw worden uitgevoerd, als een laatste redmiddel om rampzalige gevolgen te beperken.

Risico’s en bezwaren

Het idee klinkt aantrekkelijk, maar de risico’s zijn aanzienlijk:

Onvoorspelbare gevolgen: Het afkoelen van bepaalde gebieden kan elders juist leiden tot meer droogte of verhoogde opwarming.

Governance & ethiek: Op planetaire schaal zijn zulke interventies lastig te besturen en kunnen ze tot internationale conflicten leiden.​

Uitstel van structurele oplossingen: De dreiging bestaat dat SRM als excuus wordt gebruikt om écht beleid inzake CO₂-reductie uit te stellen.

Onomkeerbaarheid: Eenmaal toegepast zijn de gevolgen moeilijk te stoppen of terug te draaien.

Standpunt van wetenschappers en beleidsmakers