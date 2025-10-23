ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klimaat: Op een dag is het enige wat nog helpt de zon dimmen

Klimaat, natuur en milieu
door Gerard Driehuis
donderdag, 23 oktober 2025 om 10:58
generated-image (41)
Anders dan de meeste andere dieren kunnen mensen vooruit denken. Maar vooruit handelen blijkt te veel gevraagd. We weten dat de aarde voor mensen onleefbaar wordt als we zo doorgaan, maar toch gaan we zo door.
En dus ijken onderzoekers steeds vaker naar technologische alternatieven zoals solar geoengineering, schrijft de New Scientist. Dat is ingrijpen in de atmosfeer om het zonlicht te dimmen en zo de planeet af te koelen. 
Dat klinkt levensgevaarlijk en dat is het ook. Maar toch wordt er al aan gewerkt.
Wat is solar geoengineering?
Solar geoengineering (SRM: Solar Radiation Management) betekent: bewust zonnestraling verminderen met technieken zoals het injecteren van reflecterende deeltjes (bijvoorbeeld zwaveldioxide) in de stratosfeer, het witter maken van wolken, of spiegels in de ruimte plaatsen. Doel is om een deel van het inkomende zonlicht terug te kaatsen, waardoor de temperatuur op aarde minder snel stijgt.
Waarom wordt dit overwogen?
Nieuwe internationale studies en opinies van prominente klimaatwetenschappers maken duidelijk: als het ons niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, dan zullen “zon dimmen”-experimenten waarschijnlijk nog deze eeuw worden uitgevoerd, als een laatste redmiddel om rampzalige gevolgen te beperken.
Risico’s en bezwaren
Het idee klinkt aantrekkelijk, maar de risico’s zijn aanzienlijk:
  • Onvoorspelbare gevolgen: Het afkoelen van bepaalde gebieden kan elders juist leiden tot meer droogte of verhoogde opwarming.
  • Governance & ethiek: Op planetaire schaal zijn zulke interventies lastig te besturen en kunnen ze tot internationale conflicten leiden.​
  • Uitstel van structurele oplossingen: De dreiging bestaat dat SRM als excuus wordt gebruikt om écht beleid inzake CO₂-reductie uit te stellen.
  • Onomkeerbaarheid: Eenmaal toegepast zijn de gevolgen moeilijk te stoppen of terug te draaien.
Standpunt van wetenschappers en beleidsmakers
In de EU wordt geadviseerd om technologieën voor zonnestralingbeheer voorlopig te verbieden; wetenschappers waarschuwen voor de potentiële gevaren en dringen aan op internationale regels. Toch investeren landen als het VK in experimenten en technologieontwikkeling rond deze omstreden aanpak

Lees ook

Hoge verwachtingen van satellieten die broeikasgassen gaan metenHoge verwachtingen van satellieten die broeikasgassen gaan meten
'20 veehouderijen produceren meer broeikasgassen dan heel Duitsland''20 veehouderijen produceren meer broeikasgassen dan heel Duitsland'
32 bedrijven produceren een derde van alle broeikasgassen32 bedrijven produceren een derde van alle broeikasgassen
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-539411457

Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-445071332

Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

Loading