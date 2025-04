Nederlandse luchtvaart heeft nog nooit zoveel CO2 uitgestoten als afgelopen jaar

Zeven jaar lang ging de CO2-uitstoot van Nederland omlaag. Tot vorig jaar: doordat er meer vliegtuigen de lucht ingingen nam de uitstoot plots toe.

Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Binnen het emissiehandelssysteem is de uitstoot van de luchtvaart met 17 procent gestegen tot 3,1 miljoen ton. Daarmee zit de uitstoot weer ruim boven die van 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Luchtvaartmaatschappijen hebben wel meer biobrandstoffen gebruikt, maar dat is met 1,4 procent slechts een druppel op de gloeiende plaat. In totaal nam de uitstoot van Nederlandse bedrijven met ongeveer 1,8 ton toe in 2024. De uitstoot van alle Europese bedrijven ging juist met 5 procent omlaag.

De stijging van Nederland komt niet alleen door de luchtvaart, maar ook doordat afvalverbrandingsinstallaties en de zeevaart zijn toegevoegd aan het handelssysteem. Twaalf verbrandingsinstallaties veroorzaakten 2,3 miljoen ton aan uitstoot.

Tata Steel kwam tot dezelfde uitstoot als in 2022: 5,9 miljoen ton. In 2023 lagen de emissies wat lager door onderhoud aan een hoogoven. In totaal ging de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie vorig jaar met 1,2 miljoen ton omhoog ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: RTL Nieuws