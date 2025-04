Lidstaten besluiten woensdag over lijst met tegenmaatregelen

LUXEMBURG (ANP) - De EU-lidstaten nemen woensdag een besluit over een lijst met mogelijke tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 20 procent. Die lijst is maandag met de ministers van Handel van de EU besproken. De hoop is nog steeds gevestigd op onderhandelingen, maar de Europese Commissie en de ministers willen wel een "plan B" paraat hebben, zei de Poolse minister Michał Baranowski (Economische Zaken) na de vergadering.

De definitieve lijst wordt maandagavond naar de lidstaten gestuurd, zei Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) na afloop. Concrete voorstellen noemde hij niet. Als onderhandelingen op niets uitlopen, gaat de eerste set tegenmaatregelen medio april in en de tweede een maand later.

De ministers hebben aangedrongen op onderhandelingen en niet op escalatie. "Alle lidstaten willen een handelsoorlog voorkomen", zei Baranowski.