De rijkste 10 procent bezit bijna 60 procent van de welvaart in de EU (maar Nederland scoort verrassend goed)

De welvaart is oneerlijk verdeeld, niet alleen tussen landen, ook binnen landen. Uit cijfers van de World Inequality Database blijkt dat in bijna alle landen ter wereld de rijkste 10 procent minimaal 50 procent van alle rijkdom bezit, terwijl de onderste 50 procent net iets meer dan 10 procent heeft.

In de Verenigde Staten is het erger dan in Europa, maar het scheelt minder dan je misschien denkt, als je onderstaande grafiek bekijkt.

Terwijl de top 10 procent in de Europese Unie 59,3 procent van de persoonlijke rijkdom bezat in 2023, had de top 10 procent in de Verenigde Staten 71,2 procent ervan, alleen overtroffen door landen in zuidelijk Afrika, Latijns-Amerika en een aantal landen in de Arabische Golf en het Midden-Oosten.

Het meest ongelijke EU-land op de lijst was Hongarije met 67,1 procent in handen van de top 10 procent, terwijl Nederland het meest gelijk was (althans wat deze maatstaf betreft) met 45,4 procent.

Buiten de EU waren IJsland en Noord-Macedonië het meest gelijk verdeeld met ongeveer 56,5 procent van de rijkdom in handen van de top 10 procent. Omdat Mexico en de VS twee zeer ongelijke landen zijn, bereikte de ongelijkheid in Noord-Amerika in 2023 hetzelfde niveau als in Sub-Sahara Afrika en Azië als geheel (ongeveer 70 procent).

Europa en Oceanië werden beoordeeld als de meest gelijke werelddelen, waarbij Oost-Europa het iets slechter deed, gevolgd door de Aziatische regio's Zuidoost-Azië en Zuid-Azië.

