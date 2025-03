De helft van alle CO2-uitstoot wereldwijd is afkomstig van 36 fossiele bedrijven

De helft van de wereldwijde CO2-uitstoot is afkomstig van fossiele brandstoffen die door slechts 36 bedrijven worden geproduceerd, zo blijkt uit een analyse.

Volgens de onderzoekers maken de gegevens over 2023 eens te meer duidelijk dat fossiele brandstofbedrijven verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun bijdrage aan de opwarming van de aarde. Eerdere versies van het jaarlijkse rapport zijn al gebruikt in rechtszaken tegen bedrijven en investeerders.

Uit het rapport blijkt dat 36 grote fossiele brandstofbedrijven, waaronder Saudi Aramco, Coal India, ExxonMobil, Shell en verschillende Chinese bedrijven, in 2023 steenkool, olie en gas produceerden die samen goed waren voor meer dan 20 miljard ton CO2-uitstoot.

Als Saudi Aramco een land zou zijn, zou het wereldwijd de vierde grootste vervuiler zijn, na China, de VS en India. ExxonMobil is volgens de gegevens verantwoordelijk voor ongeveer evenveel uitstoot als Duitsland, de negende grootste vervuiler ter wereld. De wereldwijde uitstoot moet tegen 2030 met 45 procent dalen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C, zoals internationaal is afgesproken.

Emmett Connaire, van de denktank InfluenceMap, die het Carbon Majors-rapport opstelde, reageert: "Ondanks wereldwijde klimaatbeloften vergroten een klein aantal van ’s werelds grootste fossiele brandstofproducenten hun productie en uitstoot aanzienlijk. Het onderzoek laat zien hoe onevenredig groot de impact van deze bedrijven is op de klimaatcrisis en ondersteunt initiatieven om bedrijven verantwoordelijk te stellen."

Rechtszaken

De gegevens van Carbon Majors zijn gebruikt als bewijs ter ondersteuning van wetten die zijn aangenomen in de Amerikaanse staten New York en Vermont, die schadevergoedingen eisen van fossiele brandstofbedrijven voor klimaatschade. De gegevens zijn ook door juridische groepen aangehaald als basis voor mogelijke strafrechtelijke vervolging van leidinggevenden in de fossiele brandstofindustrie en zijn gebruikt in regelgevende acties, zoals de klacht van ClientEarth tegen BlackRock wegens misleiding van investeerders.

Het Carbon Majors-rapport berekent de uitstoot die vrijkwam bij het verbranden van steenkool, olie en gas die in 2023 door 169 grote bedrijven werd geproduceerd. De database bevat ook de uitstoot van cementproductie, die in 2023 met 6,5 procent steeg.

De 36 bedrijven die verantwoordelijk waren voor de helft van de wereldwijde uitstoot in 2023 omvatten staatsbedrijven zoals China Energy, de National Iranian Oil Company, het Russische Gazprom en het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde Adnoc. Tot de beursgenoteerde bedrijven in deze groep behoren onder andere Petrobras uit Brazilië en Eni uit Italië.

Staatsbedrijven

Van de 36 fossiele producenten zijn er 25 staatsbedrijven. Tien van deze bedrijven bevinden zich in China, het land met de hoogste uitstoot wereldwijd. In 2023 was 41 procent van de gemeten uitstoot afkomstig van steenkool, 32 procent van olie, 23 procent van gas en 4 procent van cement.

De dataset van Carbon Majors bevat ook historische emissiegegevens van 1854 tot 2023. Daaruit blijkt dat twee derde van de koolstofuitstoot uit fossiele brandstoffen sinds de Industriële Revolutie afkomstig is van 180 bedrijven, waarvan er 11 inmiddels niet meer bestaan.

Kumi Naidoo, voorzitter van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, zei: "We bevinden ons op een kritiek moment in de menselijke geschiedenis. Het is essentieel dat overheden hun macht gebruiken om de kern van deze crisis aan te pakken: de uitbreiding van fossiele brandstoffen."

Bron: The Guardian