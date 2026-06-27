Waarom je bij onweer nooit moet gaan douchen





Water is een perfecte stroomgeleider. De brandweer raadt daarom aan om het ook binnenshuis te vermijden tijdens een onweersbui. Ga dus even niet douchen, neem geen bad en wacht even met handen wassen of afwassen. Het kan nog zo mooi zijn om naar de bliksemschichten te gaan kijken, maar beter houd je wat afstand.





Als de bliksem in de buurt inslaat kunnen de ruiten immers makkelijk springen. Alleen boten met een afgesloten metalen binnenhut zijn veilig, weet de brandweer te vertellen. In alle andere gevallen: ga zo snel mogelijk het water uit. Ben je toch nog op een open veld of bos als het onweer losbarst, ga dan gehurkt zitten met je voeten tegen elkaar en zoek een lager gelegen plek op. Ga zeker niet plat op de grond liggen en blijf uit de buurt van hoge punten. Slaat de bliksem vlakbij in, houd dan je handen over je oren en je hoofd tussen je knieën. Heb je een statisch gevoel, bijvoorbeeld omdat je haartjes rechtovereind gaan staan, dan is de kans groter dat de bliksem inslaat.

Code rood en nu waarschuwingenn voor hels onweer: tijd om stil te staan bij wat je wel en niet moet doen als het onweert. De brandweer komt met een aantal tips. Sommige dingen liggen voor de hand, andere wist je misschien nog niet. Een afdak of tent is niet voldoende. Een auto (de kooi van Faraday) beschermt mits hij een hard dak heeft. De brandweer adviseert om tot een half uur na de laatste donderslag binnen te blijven.