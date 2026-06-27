Australië scherpt verbod op sociale media voor kinderen aan

SYDNEY (ANP/AFP/RTR) - Australië gaat de boete voor techbedrijven die het socialmediaverbod voor kinderen omzeilen verdubbelen. Daarnaast krijgt de toezichthouder meer bevoegdheden om socialmediabedrijven te toetsen. Het verbod voor jongeren onder de 16 jaar lijkt nog weinig effect te hebben gehad.

"Het is duidelijk dat de techgiganten niet genoeg doen om de wet na te leven; er zitten nog steeds te veel kinderen op sociale media", zei premier Anthony Albanese. "Deze wijzigingen laten zien hoe serieus wij omgaan met elk verzuim van socialemediabedrijven om aan hun verplichtingen te voldoen."

De maximale boete is verhoogd van 45 miljoen Australische dollar naar 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Daarnaast mag de internettoezichthouder eSafety Commissioner de techbedrijven dwingen om bewijs te leveren van maatregelen die ze hebben genomen om te voorkomen dat tieners onder de 16 jaar een account aanmaken.

Australië kwam als eerste land met een verbod op platforms als TikTok en Facebook voor kinderen.