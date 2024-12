Walvis legt recordafstand af van meer dan 13.000 kilometer: twee keer zoveel als normaal

Een bultrug heeft meer dan 13.000 kilometer afgelegd van Zuid-Amerika naar Afrika. Het is volgens onderzoekers de langste afstand ooit, die is geregistreerd voor een individuele walvis.

De walvis heeft er wel een tijdje over gedaan. De bultrug werd bijna tien jaar geleden gespot bij de kust van Colombia en nu in de buurt van Zanzibar in Afrika. Deze afstand is bijna twee keer zo ver als het aantal kilometer dat de dieren normaal tijdens hun migratie afleggen.

Onderzoeker Ted Cheeseman, een walvisbioloog aan de Southern Cross University, vertelt dat de walvis ver buiten zijn gebruikelijke leefgebied en populatie is beland. Onderzoekers vroegen zich dan ook af hoe de walvis werd ontvangen in de vreemde omgeving, zei Cheeseman. “Toen hij daar aankwam, was het dan zoiets van: ‘Oh, een sexy buitenlander met een cool accent’?”

De staart van een walvis

De ontdekking werd mogelijk gemaakt door Happywhale, een platform dat de onderzoeker mede oprichtte. Daarop kunnen onderzoekers, burgerwetenschappers en walviswaarnemers waarnemingen registreren en individuele walvissen identificeren aan de hand van hun staartvinnen, met behulp van een soort gezichtsherkenning.

De staart van een walvis, of 'flukeprint', is net zo uniek en herkenbaar als een vingerafdruk. “Het is eigenlijk een 5 meter lange banner van hun ID”, aldus Cheeseman, die wijst op de unieke patronen, pigmentatie en littekens van elke walvis.

Walviswetenschapper Vanessa Pirotta, die niet bij het onderzoek betrokken was, noemde het een “briljant voorbeeld” van het combineren van burgerwetenschap en technologie om “een enkele walvisobservatie te transformeren in iets opmerkelijks”.

Bron: The Guardian