Hermans wil geen winning Waddengas, maar 'weigeren kan niet'

DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) "wil geen gas winnen onder de Waddenzee", benadrukte ze in een debat in de Tweede Kamer. Onder de huidige Mijnbouwwet ziet zij echter geen mogelijkheid om de vergunning die de NAM daarvoor heeft aangevraagd te weigeren. Zij zou dan een "ongelofelijk groot" risico lopen dat de rechter dat besluit van tafel zou vegen.

Hermans kondigde vrijdag aan dat zij met de NAM in gesprek gaat. Zij hoopt het gasbedrijf ervan te overtuigen dat het beter is af te zien van gaswinning onder de Waddenzee vanuit het Friese Ternaard. Zij heeft daarvoor in verkennende gesprekken al "ruimte geproefd", verzekerde zij.

De oppositie in de Tweede Kamer vindt het onbegrijpelijk dat Hermans niet gewoon 'nee' heeft gezegd tegen de vergunningsaanvraag van de NAM. Er ligt immers een zwaarwegend, negatief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. De toezichthouder wees daarin op toegenomen risico's voor het kwetsbare Waddengebied als gevolg van bodemdaling. Maar er liggen meer adviezen, zei Hermans, en die geven "geen eenduidig beeld".