Wat is beter voor het milieu een pakje kopen online of een pakje kopen in de winkel?

meer. Een leger pakketbezorgers is iedere dag (ook op zondag) in de weer om de enorme berg aan online bestellingen rond te brengen. Een een nog grote leger hoopvolle consumenten stroomt deze dagen (ook op zondag) naar winkels, om meer te kopen dan in de rest van het jaar. Het is immers december en dan hebben we recht op

Er zijn consumenten die zich afvragen wat beter is voor Moeder Aarde: zelf naar de winkel gaan of je bestelling thuis laten bezorgen.

Het antwoord is moeilijk en makkelijk.

Eerst makkelijk. Veruit de belangrijkste impact op met milieu is niet hoe je aankoop bij jou thuis komt, maar wat je hebt gekocht. Is het iets met veel kunststoffen dat je over drie maanden weer weggooit en dat nauwelijks kan worden hergebruikt (de meeste kleding, zeker als hij van ver komt)? Dan valt de wijze van vervoer in het niet bij de milieuschade van je aankoop.

Als je iets koopt dat je echt nodig hebt, dat gemaakt is van materiaal dat afbreekt en dat je lang gaat gebruiken? Voel je niet schuldig.

Maar voor alle zooi die we bestellen zonder dat hij echt betekenis heeft voor ons leven maakt het wel uit of hij tot in jouw huis komt.

Het is lastig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat beter is voor het milieu: online een pakje kopen of in de winkel. Beide opties hebben voor- en nadelen.

Online kopen:

Voordelen:

Minder individuele ritten: De bezorgdienst bundelt meerdere pakjes in één route, wat efficiënter kan zijn dan wanneer iedereen individueel naar de winkel rijdt.

Gecentraliseerde opslag: Webshops hebben vaak geoptimaliseerde magazijnen met minder energieverbruik dan fysieke winkels.

Nadelen:

Verpakking: Online bestellingen worden vaak verpakt in veel (plastic) verpakkingsmateriaal.

Transport: De "last mile delivery" (het laatste stukje van het transport naar jouw huis) kan relatief veel CO2-uitstoot veroorzaken, vooral als er meerdere bezorgpogingen nodig zijn.

Retourzendingen: Retourzendingen zorgen voor extra transport en belasting van het milieu.

In de winkel kopen:

Voordelen:

Geen verpakking: Je kunt het product direct meenemen zonder extra verpakking.

Geen transport: Je hoeft niet te wachten op bezorging en er is geen transport nodig naar jouw huis.

Nadelen:

Individuele ritten: Als iedereen met de auto naar de winkel gaat, kan dit leiden tot meer CO2-uitstoot en files.

Winkelpand: Fysieke winkels verbruiken energie voor verlichting, verwarming en koeling.

Wat kun je zelf doen om de impact te verminderen?