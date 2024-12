EINDHOVEN (ANP) - Rond Eindhoven rijden zondag fors minder treinen als gevolg van een defecte wissel in de buurt van Deurne. ProRail meldt dat de wissel op dit traject in de nacht van zondag op maandag wordt hersteld. De NS heeft de dienstregeling aangepast en zet zondag bussen in.

Een woordvoerder van de NS licht toe dat er daarom zondag minder intercity's rijden van Eindhoven naar Venlo. Ook rijden de sprinters vanuit Den Bosch niet verder dan Eindhoven.