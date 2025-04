Wiersma gaat overstag: BBB-minister wil 1800 boeren laten innoveren, verplaatsen of minderen (en dat gaat miljarden kosten)

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) is bereid om maatregelen te nemen om te zorgen dat 1800 boerenbedrijven in de buurt van kwetsbare natuur gaan innoveren, verplaatsen, het aantal dieren omlaag brengen of stoppen.

Ingewijden bevestigen na berichtgeving van De Telegraaf dat de bewindsvrouw hiervoor 4 tot 7 miljard euro wil uittrekken. Het gaat om maatregelen die serieus worden overwogen door de ministeriële stikstofcommissie onder leiding van premier Dick Schoof.

De beoogde maatregelen gaan over agrarische bedrijven binnen 250 meter van Natura 2000-gebieden. In deze bufferzone zou een strengere stikstofnorm gaan gelden. Het geld moet deze bedrijven helpen om de uitstoot te verlagen. Gedwongen uitkoop - onacceptabel voor coalitiepartij BBB - is niet aan de orde.