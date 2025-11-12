Omwonenden moeten ook naar rechter voor bezwaar Herwijnen

DEN HAAG (ANP) - Inwoners van het dorp Herwijnen moeten niet alleen naar de Raad van State, maar ook naar de rechter om bezwaar te maken tegen de komst van het nieuw te bouwen radarstation. Aanvankelijk was alleen een gang naar de Raad van State voldoende, omdat bezwaren tegen zowel de plannen vanuit het Rijk als de vergunning van de gemeente in één keer behandeld zouden worden.

Maar daar had de Tweede Kamer nadrukkelijk instemming voor moeten geven, wat niet is gebeurd. Daarom is de Raad niet bevoegd om ook uitspraak te doen over de bezwaren tegen de gemeentelijke vergunning.

Omwonenden moeten daarom twee keer op zitting komen voor in feite dezelfde zaak, zowel bij de rechtbank als bij de Raad. Ook bestaat de kans dat de rechtbank en de Raad elkaar op onderdelen tegenspreken.

Het is niet zeker of het proces nu vertraging oploopt. De Raad wil voor de zomer van 2026 zitting houden. De rechtbank Gelderland was niet bereikbaar voor vragen over de planning.