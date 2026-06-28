Zo zorg je dat je hond langer leeft

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je hond langer leeft. Hier zijn enkele tips die je kunt volgen:

Geef niet teveel eten: Onderzoek heeft uitgewezen dat honden die 25% minder aten dan hun soortgenoten, 2 jaar langer leefden. Beloon je hond niet altijd met eten maar vooral met aandacht en bewaar de hondensnacks voor als je hond het echt heeft verdiend1. Gezond voedsel: Bespaar niet op voedsel. Wat geldt voor mensen is ook waar voor honden. Goedkoop voedsel is niet het juiste voedsel. Let goed op de ingrediënten, zit er daadwerkelijk in wat de verpakking beloofd? Zijn de ingrediënten kwalitatief en voedzaam? Past het voedsel ook bij de leeftijd en formaat van de hond? Beweging: Voldoende beweging is goed voor mens en dier! Het stimuleert lichaam en geest. Een lange wandeling in de frisse lucht is altijd goed maar nog beter is om je hond vijftien minuten te laten zwemmen. Heeft je hond meer beweging nodig dan jij kan bieden? Ook in huis kan je hond meer beweging krijgen met de juiste hondenspeeltjes1. Schoon gebit: Een stralend witte glimlach is misschien teveel gevraagd maar een gezond hondengebit is belangrijker dan je denkt. Een slecht gebit kan lijden tot hartkwalen, nierziektes en andere gezondheidsproblemen. Poetsen met speciale hondentandpasta of een vers bot om op te kauwen helpt op de lange termijn. Bijkomend voordeel is dat ook de hondenadem frisser zal zijn en dat willen we natuurlijk allemaal.

Er zijn verschillende gezondheidsproblemen die vaak voorkomen bij honden. Hier zijn enkele van de meest voorkomende: