Alles over de bijzondere zonsverduistering: hoe, waar en wanneer moet je kijken?

Wie morgen aan het begin van de avond naar buiten kijkt, kan getuige zijn van een van de meest indrukwekkende natuurverschijnselen van deze eeuw. Een groot deel van de zon verdwijnt dan achter de maan. Vanuit Nederland is de verduistering niet compleet, maar wel uitzonderlijk groot: op het hoogtepunt wordt bijna 90 procent van de zon afgedekt. Daarmee is dit de grootste gedeeltelijke zonsverduistering die vanuit ons land te zien is sinds 1999. Een vergelijkbaar spektakel laat vervolgens tientallen jaren op zich wachten.

Een zonsverduistering ontstaat wanneer de maan precies tussen de aarde en de zon schuift. De zon is weliswaar ongeveer vierhonderd keer groter dan de maan, maar hij staat ook ongeveer vierhonderd keer verder weg. Daardoor lijken beide hemellichamen vanaf de aarde vrijwel even groot. Als de uitlijning precies goed is, kan de maan de zon geheel of gedeeltelijk afdekken. In de smalle strook waar de maanschaduw de aarde raakt, is de verduistering totaal. Buiten die strook, zoals in Nederland, zien we slechts een deel van de zon verdwijnen.

Juist deze verduistering is bijzonder omdat de totale eclips voor het eerst sinds 1999 weer over het Europese vasteland trekt. De kernschaduw loopt over onder meer Groenland, IJsland en delen van Noord-Spanje. Daar verandert de dag enkele minuten in de schemering en wordt zelfs de mysterieuze zonnecorona zichtbaar. In Nederland blijft de zon voor ongeveer 88 tot 90 procent bedekt, maar ook dat levert een indrukwekkend schouwspel op. Het licht wordt zachter, de temperatuur kan iets dalen en de omgeving krijgt een opvallend, bijna buitenaards karakter.

Vrij uitzicht op westelijke horizon

Wie de eclips wil bekijken, doet er goed aan een plek te zoeken met vrij uitzicht op de westelijke horizon. De zon staat namelijk al laag wanneer de verduistering plaatsvindt. De eclips begint rond 19.15 uur, bereikt haar maximum om ongeveer 20.11 uur en loopt af tegen 21.03 uur, vlak voor zonsondergang. Vooral de kust, dijken, stranden en open natuurgebieden bieden uitstekende omstandigheden om het verschijnsel goed te volgen.

Ook het weer lijkt mee te werken. De verwachtingen wijzen op veel zonnige perioden en slechts beperkte bewolking in grote delen van Nederland. Dat vergroot de kans aanzienlijk dat de verduistering goed zichtbaar zal zijn. Controleer vlak voor vertrek wel de meest actuele weersverwachting, want lokale wolkenvelden kunnen het zicht alsnog belemmeren.

Wie gaat kijken, moet dat wel veilig doen. Kijk nooit met het blote oog of door een verrekijker of telescoop zonder speciale zonnefilters naar de zon. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde eclipsbril met CE-certificering of bekijk de verduistering via een projectiemethode. Alleen zo kun je zonder risico genieten van een van de mooiste hemelverschijnselen die de komende decennia boven Nederland te zien zullen zijn.