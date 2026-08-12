Waarom je de zonsverduistering beter niet met je smartphone filmt — zo snel beschadig je de sensor





Woensdagavond schuift de maan voor bijna negentig procent van de zon, de diepste verduistering boven Nederland sinds 1999. Miljoenen telefoons gaan de lucht in. Een deel daarvan komt met een blijvend litteken thuis.

Een lens is een brandglas

Het camerablokje in je telefoon doet precies wat een vergrootglas doet: het bundelt licht op een piepklein vlak. Bij een gewone zonsondergang overleeft de sensor dat prima, want de belichting duurt een fractie van een seconde. Maar wie de zon minutenlang in beeld houdt om te filmen, laat die gebundelde straling en warmte permanent op één plek inbranden. Het resultaat is een dode pixel, een paarse veeg of een vaste vlek die daarna op élke foto en video terugkomt.

Het risico stijgt scherp zodra er vergroting bij komt. De telelens, een clip-on lens, of — de klassieke blunder — de telefoon tegen een verrekijker of telescoop houden. Dan wordt de lichtbundel zo geconcentreerd dat behalve de sensor ook je oog gevaar loopt.

Kort in beeld bij zonsondergang: geen probleem. Minuten filmen met zoom: dat is vragen om schade.

Je scherm beschermt je ogen niet

Er heerst een hardnekkig misverstand dat kijken via het scherm veilig is. Dat is het alleen zolang je écht naar het scherm kijkt en niet omhoog. In de praktijk gaat iedereen die zijn telefoon uitlijnt minstens één keer met blote ogen naar de zon zoeken. Bij een gedeeltelijke verduistering is er geen enkel veilig moment: ook als er nog maar twaalf procent zonlicht doorkomt, kan het netvlies binnen seconden beschadigen. Dat voel je niet — het netvlies heeft geen pijnzenuwen. De wazige vlek of het vervormde beeld dient zich pas uren later aan.

Een zonnebril helpt niet. Beroet glas, een cd, een röntgenfoto en een dubbele zonnebril ook niet.

Zo film je het wél

Plak één glaasje uit een gecertificeerde eclipsbril (ISO 12312-2) strak over álle lenzen van je telefoon. Ook over de lenzen die je niet denkt te gebruiken.

Gebruik de optische telelens, niet de digitale zoom. Digitaal inzoomen levert een korrelige waterverf-vlek op.

Tik op de zon om scherp te stellen en schuif de belichting handmatig naar beneden tot de sikkel scherp omlijnd wordt.

Zet de telefoon op een statief of houdertje. Uit de hand filmen op maximale zoom geeft alleen bewegingsonscherpte.

Kies sfeer boven detail: de zon staat op het hoogtepunt maar acht graden boven de horizon. Een silhouet van een dijk, kraan of kerktoren tegen de sikkel werkt beter dan een uitgebrande witte stip.

Wie de zon wil vangen, heeft geen betere telefoon nodig — maar een filter van twee euro.

Wat gebeurt er wanneer De gedeeltelijke verduistering begint rond 19.16 uur en eindigt rond 21.03 uur, met het maximum om ongeveer 20.11 uur. Dan is 88 procent van het zonsoppervlak bedekt en staat de zon zo'n acht graden boven de west-noordwestelijke horizon. Volledig donker wordt het niet, wel merkbaar schemerig. Totaal is de eclips alleen in Groenland, IJsland en Noord-Spanje.

Vrij zicht is belangrijker dan techniek

De grootste spelbreker is niet je camera maar een rij huizen. Op acht graden hoogte verdwijnt de zon in de bebouwde kom razendsnel achter een dak of boom. Een dijk, duintop, strand of open park in het westen levert meer op dan welke lens ook. En mocht het misgaan met de wolken: de volgende verduistering van dit kaliber laat in Nederland nog decennia op zich wachten.

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