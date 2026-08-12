Eclipsbril uitverkocht? Via deze gratis livestreams kijk je vanavond gewoon mee

Geen eclipsbril meer kunnen bemachtigen? Geen probleem: de totale zonsverduistering is vanavond gratis live te volgen via onder meer NASA, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, Timeanddate.com en het Exploratorium.

In Nederland is vanavond een diepe gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. De maan begint rond 19.16 uur voor de zon te schuiven, het maximum valt rond 20.11 uur en iets na 21.00 uur is het spektakel voorbij. Op het hoogtepunt is ongeveer 88 procent van het zonneoppervlak bedekt. De totaliteit zelf is vanuit Nederland niet te zien: daarvoor moet je onder meer in Spanje, IJsland of Groenland zijn.rug+1

Dit zijn de gratis streams

ESA zendt vanaf 19.30 uur Nederlandse tijd live uit vanuit het Observatorio Astrofísico de Javalambre in Spanje. De stream is te bekijken via ESA Web TV en YouTube.esa

NASA begint om 19.15 uur Nederlandse tijd met een live-uitzending, met beelden langs het pad van de totale eclips, deskundigen en opnamen vanuit een hoogvliegend onderzoeks-vliegtuig. De uitzending staat op NASA Live en is ook via NASA+, YouTube, Netflix, X en Amazon Prime te volgen.

Timeanddate.com start om 18.00 uur Nederlandse tijd met een gratis livestream van de totale eclips.timeanddate

Het Amerikaanse wetenschapsmuseum Exploratorium toont livebeelden van vier telescopen. De organisatie streamt vanuit Spanje en biedt daarnaast uitleg over wat er precies gebeurt.

Thuis kijken is ook veilig

Wie buiten wil meekijken, heeft gedurende de hele gedeeltelijke eclips een goedgekeurde eclipsbril nodig. Een gewone zonnebril, zelfgemaakt filter, röntgenfoto of gelast glas is geen veilig alternatief: rechtstreeks naar de zon kijken kan ernstige en blijvende oogschade veroorzaken. esa

De run op veilige brillen is enorm. Onder meer ANWB meldt dat zijn 4-pack niet meer verkrijgbaar is, terwijl NRC beschrijft dat winkels en leveranciers op veel plaatsen zijn uitverkocht.

Nog wel naar buiten?

Ook zonder bril kun je vanavond merken dat er iets bijzonders gebeurt: rond het maximum wordt het opvallend donkerder en lager aan de west-noordwestelijke hemel staat de zon als een smalle sikkel. Kijk alleen niet rechtstreeks naar die zon. De livestream aanzetten is dan de veiligste manier om de volledige eclips — inclusief de spectaculaire totaliteit in Spanje — mee te beleven.