Zweden gaat 486 bruine beren afschieten; natuurbeschermers én jagers bezorgd

In Zweden begint vandaag de jaarlijkse berenjacht, en dit jaar mogen jagers maar liefst 500 bruine beren afschieten. Dat komt neer op ongeveer 20 procent van de totale populatie. Natuurbeschermers vinden dit veel te veel, en trekken aan de bel.

Volgens The Guardian staan er exact 486 beren op de lijst om het loodje te leggen, waardoor er nog zo'n 2000 overblijven in het land. Dit houdt in dat de populatie wederom kleiner zal worden. Sinds 2008 is het aantal beren in Zweden al met 40 procent gedaald.

'Pure trofeejacht'

"Het is pure trofeejacht", zegt de voorzitter van de Zweedse Carnivorenvereniging verontwaardigd. Volgens hem draait 'wildlife management' in Zweden om het doden van dieren, in plaats van ze te beschermen en in stand te houden.

De populatie bruine beren in Zweden schommelde door de jaren heen flink. Waar de soort een eeuw geleden nog op het randje van uitsterven balanceerde, zorgde actief beheer ervoor dat de populatie herstelde en in 2008 piekte tot ongeveer 3300. Maar de laatste vijf jaar is er juist intensiever gejaagd: vorig jaar werden er bijvoorbeeld nog 722 beren gedood.

Zelfs jagers maken zich zorgen

Volgens de communicatiedirecteur van de Zweedse Vereniging voor Jacht en Wildbeheer volgt men simpelweg de richtlijnen van de Zweedse overheid. "Het draait allemaal om het evenwicht tussen mensen en grote roofdieren", stelt hij. Toch maakt ook een deel van de jagers zich zorgen over het steeds kleiner wordende aantal bruine beren.

Als de jacht in dit tempo doorgaat, zou Zweden volgend jaar nog maar één jachtseizoen verwijderd zijn van het bereiken van het minimumaantal van 1400 beren. Dit aantal wordt door het Zweedse Agentschap voor Milieubescherming gezien als noodzakelijk om een levensvatbare populatie te behouden.

Beschermde diersoort

De bruine beer is in Europa een strikt beschermde diersoort. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) leven er in totaal zo'n 17.000 bruine beren in Europa.