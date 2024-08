Bloomberg: miljardendeals uitgesteld na mislukken TenneT-deal

BERLIJN (ANP) - Twee van de grootste nutsbedrijven van Duitsland hebben voorgenomen miljardendeals uitgesteld, omdat de regering in Berlijn er niet in is geslaagd het Duitse deel van netbeheerder TenneT over te nemen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

TenneT beheert het hoogspanningsnet van Nederland, maar ook duizenden kilometers aan hoogspanningskabels in Duitsland. Den Haag wil dat Duitse deel graag verkopen, om van de opbrengst de uitbreiding en verzwaring van de Nederlandse onderdelen te betalen. Maar in juni liet de regering van bondskanselier Olaf Scholz weten dat een volledige aankoop van de Duitse tak voor Berlijn financieel niet haalbaar zou zijn.

Deze ontwikkeling verstoort andere onderhandelingen. Volgens bronnen van Bloomberg hebben EnBW Baden-Württemberg en RWE plannen om hun aandelen in Duitse netten te verkopen moeten uitstellen. De concerns zelf weigerden commentaar te geven. Maar ze hebben er volgens Bloomberg belang bij hun belangen in de netten te verkopen om grote investeringen in de energietransitie te helpen financieren.

Duitsland was eigenlijk van plan de vier hoogspanningsnetwerken van het land samen te voegen, als onderdeel van plannen om in 2045 CO2-neutraal te kunnen zijn. In hoeverre het plan nog door kan gaan, is niet duidelijk. De Duitse regering kondigde in juli aan wel met Nederland te willen praten over de mogelijke aankoop van een minderheidsbelang in het Duitse deel van TenneT.