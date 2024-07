Politie in Florida: Stop met maken van selfies met depressieve beer

De politie in Noord-Florida heeft een opvallende oproep gedaan: toeristen en automobilisten worden verzocht om geen selfies meer te maken met een 'depressieve' beer die door de berm langs Highway 98 in Santa Rosa Beach zwerft.

Selfies met wilde dieren zijn sowieso geen goed idee, maar de lokale sheriff vond het nodig om extra te waarschuwen voor deze specifieke beer, schrijft The Guardian . Het dier vertoont volgens de politie 'mentale problemen', vertoont 'tekenen van ernstige stress' en heeft 'duidelijk geen zin in foto’s'.

Zwaarmoedige beer

Volgens natuurbeschermers in Florida zijn beren het meest actief in de lente en zomer, en dat is te merken in de stedelijke gebieden en langs wegen. Jonge beren zijn op zoek naar nieuwe leefgebieden, en het paarseizoen voor zwarte beren loopt van half juni tot half augustus, meldt de US Forest Service. “In deze tijd van het jaar nemen de waarnemingen van zwarte beren toe in voorsteden en stedelijke gebieden, waaronder steden als Tampa, Orlando en Jacksonville.”

Dus, voordat je je telefoon pakt voor een foto met een beer, bedenk dan even dat dit dier misschien niet in de stemming is voor een fotoshoot – en jij waarschijnlijk ook niet voor een ritje naar het ziekenhuis.