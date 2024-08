Australië keurt plannen voor 'grootste zonnepark ter wereld' goed

CANBERRA (ANP/AFP/BLOOMBERG/RTR) - Australië heeft de plannen goedgekeurd voor het "grootste zonnepark ter wereld" in het noorden van het land. Het park wordt 12.000 hectare groot en uitgerust met panelen en batterijen. Een deel van de energie die daar wordt opgewekt zal via een onderzeese kabel van 4300 kilometer worden geëxporteerd naar Singapore.

Met het project met de naam 'Australia-Asia Power Link' is omgerekend ruim 12 miljard euro gemoeid. Volgens de Australische milieuminister Tanya Plibersek wekt het park na afronding voldoende energie op om 3 miljoen huizen van stroom te voorzien. "Het wordt het grootste zonne-energiegebied ter wereld en luidt Australië in als wereldleider op het gebied van groene energie", stelt de minister in een verklaring.

Het project levert op termijn 6 gigawatt elektriciteit. Daarvan is 4 gigawatt bestemd voor binnenlands gebruik, met name voor de industrie in Darwin. De overige 2 gigawatt gaat naar Singapore. De stadstaat is gebaat bij groene stroom omdat Singapore zelf onvoldoende land heeft om duurzame energie op te wekken. Zowel de kabel als het zonnepark zouden meer dan vier keer zo groot worden als alle andere die momenteel internationaal in gebruik zijn.

Australië heeft wel strikte voorwaarden gesteld met het oog op het beschermen van de natuur. Zo moet onder meer het leefgebied van de langoorbuideldassen worden vermeden. Dat zijn een soort muizen met lange oren en een spitse snuit. Ook moet het project nog worden goedgekeurd door Indonesië, Singapore zelf en de inheemse bevolking van Australië.