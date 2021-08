Wat voor felgroen object zag KLM-piloot vliegen boven Canada?

De piloot van KLM-vlucht KL618 zag op 30 juli boven Canada een vreemd felgroen object uit de lucht vallen. Het is volstrekt onduidelijk wat het was.

"Ik heb met de gezagvoerder gesproken. Hij heeft melding gemaakt van een ‘falling object’, uit veiligheidsoverwegingen. Misschien dat het object een gevaar kon vormen’’, laat een woordvoerster van KLM weten aan de Telegraaf.

Volgens een melding in het Civil Aviation Daily Occurrence Reporting System (CADORS) van de Canadese overheid zagen op 30 juli iets voor twee uur 's nachts twee vliegtuigen bij de Atlantische Oceaan een vreemd ding vliegen. "Ze rapporteerden dat ze een helder, groen object zagen. Het vloog in een wolk, waarna het uit het zicht verdween”, aldus CADORS.

Behalve het toestel van de KLM was er ook een legervliegtuig die het ding waarnam. De KLM-woordvoerder wil de verwachtingen wel enigszins temperen: de piloot maakte de melding uit plichtsbesef, niet omdat hij dacht dat het om buitenaards leven ging.

Sinds afgelopen juni het Pentagon met een groot ufo-rapport kwam, staat het fenomeen weer volop in de belangstelling. Er vlogen sinds 2004 143 onverklaarbare objecten rond op aarde. Sommigen deden ook dingen die technologisch gezien onmogelijk lijken, zoals ongekend hard versnellen zonder zichtbare uitlaatgassen, vol tegen de wind in scheren of in water duiken.

De Amerikanen vermoeden dat een deel is te verklaren door testen met hypersone drones van andere mogendheden, maar een buitenaardse oorsprong wordt niet uitgesloten.