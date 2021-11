De Telegraaf en Wierd Duk treuren over de ondergang van zwarte Zwarte Piet

Toen Quinsy Gario en Jerry Afriyie in 2011 betoogden dat de zwarte Zwarte Piet racistisch was leek hun protest kansloos. Maar gaandeweg werden veel Nederlanders zich bewust van het racistische karakter van de domme zwarte knecht van de wijze blanke Sint. En wat steeds meer mensen aansprak: als een deel van de kinderen (en volwassenen) in Nederland er last van hebben, waarom zouden we Zwarte Piet dan niet veranderen in Witte Piet, of Roetveeg Piet.

Onder aanvoering van De Telegraaf maakte behoudend Nederland er een erezaak van. Zwarte Piet Moest Blijven. 'Ze hebben ons al zoveel afgepakt'.

Grote strijder voor piet was Wierd Duk.

Dit jaar wordt definitief duidelijk dat de meeste Nederlanders heel goed kunnen leven met Roetveeg Piet, en dat zeker kinderen dat kunnen. Bijna overal in het land maakt zwarte Zwarte Piet plaats voor een minder omstreden variant. De stem van wakker Nederland blijkt dus niet de stem van de meerderheid.

Wierd Duk denkt dat er sprake is van een complot, schrijft hij vandaag in De Telegraaf. Zijn druiven zijn zuur.

Duk: "Waar een groot deel van het volk graag verder had gewild met de traditionele Zwarte Piet, zorgde een monsterverbond van actievoerders, bestuurders, media, politici en het bedrijfsleven ervoor dat de hulp van Sinterklaas werd gecancelled, zoals dat tegenwoordig heet. De missie van KOZP is geslaagd. En Sinterklaas wordt nooit meer het onschuldige kinderfeest dat het ooit was."