  Zelfs netjes ten onder gaan lukt het kabinet niet

Het kabinet dat niemand wilde - behalve Rutte - en dat er toch kwam omdat Rutte alle andere opties onmogelijk maakte, heeft sinds zijn aantreden zeer weinig bereikt. Er was een ambitieus coalitieakkoord, maar van de uitvoering kwam niet veel.

Maar het kabinet - Rutte en Kaag voorop - vinden dat het niet kan vallen. In het Landsbelang, want de regering heeft zulke belangrijke zaken onder handen. Die het niet tot stand brengt.

Gisteren bereikte die totale impasse een nieuw hoogtepunt. Het kabinet besloot pas te vallen als het CDA daaraan toe is. Het CDA wil per se een ander stikstofbeleid, D66 wil dat per se niet. Maar Kaag en Rutte hebben besloten dat het CDA mag besluiten wanneer die breuk formeel wordt.

Het CDA - bijna weggevaagd - heeft zo ineens en op de valreep nog eenmaal de macht in handen.

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie