  De doodsstrijd van het CDA gaat nog even verder

De halve crisis waarin het kabinet-Rutte 4 verkeert, gaat niet echt over stikstof. Hij gaat over de doodsstrijd van het CDA. De partij, sinds het begin van de twintigste eeuw bijna permanent in het centrum van de macht, heeft nu nog zo weinig aanhang dat het met de macht bijna gedaan is. In een wanhoopspoging probeert de leider van het CDA, Wopke Hoekstra, met het belangrijkste wapen van zijn tegenstander BBB, opkomen voor de boeren, het vege lijf te redden. Het CDA neemt afstand van zijn eigen standpunt over stikstof in de hoop nog enige aanhang terug te krijgen. Maar die dapperheid kent grenzen: het kabinet mag immers niet vallen. Want als het CDA nu de macht kwijt is, krijgt de partij die vermoedelijk nooit meer terug. Bij de volgende verkiezingen wordt de partij namelijk nog kleiner. En als de macht weg is zijn de banen weg, de auto's met chauffeur, de bestaansreden van de partij.

En dus kiest het CDA voor twee dingen tegelijk: een eigen stikstof-mening om moed te tonen, en in het kabinet blijven zitten omdat de moed ontbreekt om nieuwe verkiezingen te riskeren.

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie