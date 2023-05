“We spelen met vuur”: Waarom er wel degelijk een kernoorlog dreigt

Professor internationale politiek en kernwapenexpert Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) waarschuwt in De Morgen dat Vladimir Poetin niet bluft als hij met de inzet van tactische kernwapens dreigt. "Ik verwacht eerst een kernproef. En als die ons niet afschrikt, is hij in staat op een Oekraïens slagveld een tactisch kernwapen te gooien, nog altijd met de kracht van zeven keer Hiroshima."

“Hoe Bachmoet er nu uitziet na vele maanden gevechten, zo kan plots één Russische atoombom een andere stad in Oekraïne in één klap vernielen. We staan echt veel dichter bij dat moment dan we onszelf wijsmaken.

Voor het eerst in 75 jaar staan we weer erg dicht bij de reële inzet van een kernwapen. Dat zeg ik niet alleen. Aan de Amerikaanse rechterzijde was er al een waarschuwing van Henry Kissinger, aan hun linkerzijde Noam Chomsky, in Duitsland socioloog Jürgen Habermas. We spelen met vuur."

“Onze politici dachten altijd dat Poetin blufte. Zelfs nu nog denken sommigen dat Poetin, die nog altijd woest is, na een tegenoffensief zal terugwandelen naar zijn kantoor en zeggen, ‘sorry, ik heb me vergist’. Geen sprake van. Gaat niet gebeuren. Hij kan dat ook niet meer maken ten opzichte van zijn omgeving en achterban.

Ik ben geen Poetin-lover, integendeel. Ik probeer wel een Poetin-versteher te zijn. Ik probeer te begrijpen waarom actoren als hij handelen zoals ze handelen. Ik denk dat we dat allemaal zouden moeten doen. Dat is geen sympathie maar empathie. Als we tot een oplossing willen komen, zullen we dat moeten doen.”