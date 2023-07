‘Hoe dieper je bij Mark Rutte graaft, hoe minder er te vinden is’

In het weekend viel overal te lezen en op tv te zien wat een waardeloze premier Mark Rutte was. En hoe zijn behandeling van zijn coalitiepartners nogmaals bewezen dat hij voor niets te slecht was. Maar sinds maandagochtend 10.21 uur blijkt hij een unieke premier te zijn geweest. Vriend en vijand is hem dankbaar voor het vele dat hij deed voor het koninkrijk.

In buitenlandse media is wat minder ontzag voor Rutte's track record. Er wordt vooral vastgesteld dat hij overal mee weg kwam en dat hij - na 12 jaar leiderschap - een verdeeld en onregeerbaar land achterlaat.

Interessant is ook de waarneming van columnist Vincent Stuer in De Morgen, de Belgische kwaliteitskrant. Volgens hem is Rutte niet zozeer onpeilbaar, maar leeg. Hij brengt de aflevering van Zomergasten in herinnering waarin Rutte aantoonde dat er geen diepe zielenroerselen in hem zijn. "Hoe dieper je bij Rutte graaft, hoe minder er te vinden is, zo bleek. Zowel politiek als privé, wat hij altijd zorgvuldig afgeschermd had, werd het gesprek een beetje saai zodra het spannend beloofde te worden. En omdat aan zijn gemanierde degelijkheid niet getwijfeld kan worden, kan je hem die leegte nauwelijks kwalijk nemen. Er is niets verborgen, er is niets gelogen, er is niets."