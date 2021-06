Ajax heeft een metamorfose ondergaan, zeggen de kenners

Landskampioen Ajax heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan, als we Ajax-watcher van Voetbal International Freek Jansen en voetbalschrijver Menno Pot moeten geloven. Kort gezegd: het elders in den lande zo gehate adagium WZAWZDB (Wij zijn Ajax, wij zijn de beste) heeft plaatsgemaakt voor een sympathiekere uitstraling. Jansen beschreef het in de kampioensspecial van VI, Pot wijdde er een heel boek aan.

Opstelling vergelijken met een auto

PSV-coach Mark van Bommel maakte de vergelijking met de aanschaf van een auto toen hem naar zijn opstelling gevraagd werd. Wie zijn metafoor doortrekt naar het Ajax van de afgelopen drie, vier seizoenen, ziet geen patserige slee meer met harde muziek uit de open ramen, maar een sympathiek en goed presterend no-nonsense wagentje. Mét dekkende doch goedkope autoverzekering, mocht er onderweg schade gereden geworden. Want de huidige trainer Erik ten Hag zette met technisch directeur Marc Overmars naast een 'brede bank' een betrouwbare defensie neer, die het frivole, aanvallende voetbal minder risicovol maakte. Met geld dat werd verdiend door flink in de eigen jeugd te investeren. Niemand trok het overwicht van Ajax van afgelopen seizoen in twijfel.