Handig! Crossbodytas draag je op meerdere manieren

Met een stevige en verstelbare schouderband is een crossbodytas op heel veel manieren te dragen. Altijd comfortabel en stijlvol. Daarmee is de crossbodytas een veelzijdige tas.

Hoe je een crossbody tas draagt laat zich raden. Met de schouderband schuin over je bovenlijf draag je deze handig op een heup. Wat de uitstraling ervan is? Tijdloos en functioneel. Toch kunnen we nog wel iets meer zeggen over deze crossbody-stijl. Was het namelijk voorheen alleen de postbezorger die een tas op deze manier met zich meedroeg, tegenwoordig weten we dat dat enorm lekker draagt en doen we het allemaal.

Crossbodytas is handig tijdens het shoppen

Die postbezorger pakt gemakkelijk de brieven uit z’n tas zonder dat hij deze daarvoor af hoeft te doen. Datzelfde geldt voor het dragen van bijvoorbeeld de crossbodytas van verschillende merken zoals Laauw of Cowboysbag of welk ander stijlvol en kwaliteits-tassenmerk dan ook maar. Heb je iets uit je tas nodig dan laat je deze rustig dwars over je bovenlijf hangen, je ritst deze open en pakt eruit wat je nodig hebt. Makkelijk als je aan het shoppen bent en je portemonnee tevoorschijn wilt halen. Bovendien voelt het ook veilig om je tas zo dicht bij je te dragen.

Wie de mode op de voet volgt weet dat er een periode was dat de crossbodytassen vlak onder de oksel werden gedragen. Dat geeft een stevige look omdat de tas als het ware onder de bovenarm geklemd zit. Als dat fijn voelt, is dat een mooie manier om de tas met je mee te nemen. Het kan echter ook losser, door de tas lager te laten hangen. Je verstelt eenvoudigweg de band en laat de tas op heuphoogte of net iets hoger of lager hangen. Aan jou de keuze en het is leuk om daarmee te variëren.

Crossbodytas wordt schoudertas

Een andere manier om de crossbodytas te dragen is over de schouder. Dan heet het eigenlijk een schoudertas, maar zie hier de veelzijdigheid van een stevige en verstelbare schouderband. Dit geeft meteen een heel ander beeld en daarmee een andere look. Zo kun je spelen met tassen die beide mogelijkheden bieden. Sommige van deze tassen zijn zelfs ook nog als rugzak te dragen. Let daarop als je van deze veelzijdigheid gebruikt wilt maken.

Dit zijn vast kostbare tassen, horen we je zeggen. Niets is minder waar. Voor een kwaliteitstas kun je best een investering doen, want deze is duurzaam en gaat lang mee. Vooral als je kiest voor een leren exemplaar of eentje van PolyUrethaan (PU) of wat te denken van een tas van gerecylede petflessen. Duurzaam betekent in dit geval ook goed voor het milieu. Maar check ook regelmatig de tassen sale, want daar zitten regelmatig pareltjes tussen die doorgaan voor zowel een schouder- crossbody- als rugtas. Dan heb je voor een mooie prijs een dijk van een tas te pakken.

Online shoppen: check de kenmerken van een tas via filters

Laat je daarom goed informeren over de mogelijkheden van een tas. En check zelf alle kenmerken van een tas als je online op zoek gaat. Veelal staat er duidelijk bij vermeld wat een tas te bieden heeft. Zoek aan de hand van filters zoals kleur, materiaal, functie en grootte. Dan wordt het kiezen makkelijker en kun je kritisch kijken naar wat jij wilt en nodig hebt.