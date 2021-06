Als grondwerker ben je niet bang om je handen vuil te maken

Als je denkt aan een kantoorbaan krijg je het al benauwd. En van 9 tot 5 achter een bureau zitten geeft je de kriebels. Nee, jij werkt liever met je handen. Lekker buiten bezig zonder dat een baas constant over je schouder meekijkt. Dan is werken in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) misschien wel iets voor jou. Als grondwerker sta je aan de basis van projecten in de sectoren bouw en infrastructuur. Voordat anderen hun werk kunnen doen moet er grondwerk verricht worden. Samen met je collega’s maak je de grond geschikt voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels. Maar ook als de grond bouwrijp gemaakt moet worden is het nodig om grond te ontgraven en te verzetten voordat de eerste heipaal de grond in kan. Belangrijk werk dus. Er is altijd behoefte aan gemotiveerde grondwerkers, kijk maar eens bij beroepen op Werkzoeken.nl. In deze blog vertellen we meer over het vak van grondwerker zodat je een beetje weet wat het inhoudt.

Onderdeel van het team

Als grondwerker werk je samen met een team van onder andere collega-grondwerkers en kraanmachinisten. Vaak zijn jullie samen aan het werk op industrieterreinen, buitengebieden en woonwijken. Teamwork is belangrijk om veilig en efficiënt te kunnen werken.

Veelzijdig en afwisselend

Geen dag is hetzelfde in de GWW. De ene dag leg je kabels, leidingen, glasvezelnetwerken en riolering aan, de volgende dag ben je belast met de beschoeiing, lantaarnpalen, damwanden en straatkolken. En de derde dag realiseer je huisaansluitingen, assisteer je de kraanmachinist, graaf je sleuven en herstel je de bestrating.



Wat is het salaris?~

Hoewel je veel plezier hebt in je werk doe je het natuurlijk niet alleen maar voor de lol. Hoeveel je gaat verdienen is afhankelijk van je leeftijd, kennis en ervaring. Maar grofweg ligt je startsalaris tussen de 2.100 en 2.400 euro bruto per maand.

Ga jij voor een carrière in de GWW?

Voor grondwerker hoef je niet een bepaalde opleiding te hebben afgerond. Als je fit, gemotiveerd en niet bang voor zwaar werk en vieze handen bent kun je al aan de slag. Maar je hebt wel een VCA-basis certificaat nodig. Dit toont aan dat je als grondwerker de veiligheid-, gezondheid- en milieuaspecten die bij het werk komen kijken beheerst. Het VCA-basis certificaat kun je vaak al binnen een dag halen. Daarnaast is het mogelijk om door te groeien in de GWW door aanvullende opleidingen te volgen zoals veiligheidsinstructie aardgas, laagspanning, hoogspanning, bedrijfsvoering van elektrische installaties en werken met de minigraver.