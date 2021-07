Dit zijn de mooiste meubeltrends van 2021

Als je van plan bent om je interieur te voorzien van een update dan wil je natuurlijk wel rekening houden met de nieuwste trends. Ook is het belangrijk dat je je inboedelverzekering aanpast nadat je nieuwe meubels hebt gekocht. Je inboedel wordt dan immers meer waard, waardoor je de woonverzekering dus net als je interieur moet voorzien van een update. Uiteraard moet je hiervoor wel de onderstaande meubeltrends gebruiken.

Duurzame materialen

Ethisch gemaakt en ecologisch duurzaam meubilair dat zich richt op eerlijke handel en verantwoorde productiepraktijken wint snel aan kracht. Schoonheid, comfort en gemak met minimale schade aan natuurlijke hulpbronnen zijn helemaal in de tijdgeest, vooral nu het zo belangrijk is om ervoor te zorgen dat onze planeet veilig is en nog jarenlang gebruikt kan worden. Door alleen maar gebruik te maken van de duurzame materialen bij je meubels zul je dus goed omgaan met het milieu. Dit wordt tegenwoordig steeds belangrijker en is eigenlijk al niet eens meer een trend te noemen.

Minimalistische stijl

Modern, verfijnd en strak, maar toch esthetisch. Minimalistische meubels zijn gemaakt om de functie en de vorm te versmelten. Al die slanke vrijdragende stoelen en gebogen stalen buisconstructies nemen immers minder ruimte in beslag. En bij minimalisten draait bovendien alles om het omarmen van de lichte luchtigheid die gepaard gaat met veel lege ruimte. Minimalistische interieurs hebben niet alleen ingetogen silhouetten, maar ook minder objecten in het algemeen. Je hebt bij deze stijl dus minder meubilair nodig, waardoor je mogelijk minder voor je inboedelverzekering hoeft te betalen.

Art Deco

Art Deco ontstond vlak voor de Eerste Wereldoorlog en vond begin jaren twintig echt voet aan de grond, net als de kunstenaars die ervoor verantwoordelijk waren. De stijl is ontleend aan vele bronnen en kunstvormen, waarvan sommige tegenstrijdig zijn. Desondanks zullen meer moderne stijlen van Art Deco in de mode zijn in plaats van de klassiekers. Hierbij kun je onder meer denken aan glanzende, sprankelende oppervlakken met zonnige tinten. De meubels in de Art Deco stijl zullen met name mooi zijn om in je interieur te gebruiken als een eyecatcher.

Natuurlijke materialen

Door in 2020 voor langere tijd binnen te blijven, verlangden velen van ons naar een diepere verbinding met de elementen van de natuur waarop we altijd hebben vertrouwd. Rotan, riet en bamboe om er maar een paar te noemen, raken daarom eigenlijk nooit uit de mode. Deze materialen zijn zowel binnen als buiten goed te gebruiken en gaan lang mee. Daarnaast vallen deze natuurlijke materialen perfect te combineren met veel planten in je woning bijvoorbeeld.

Texturen

Meubels met een textuur zijn een gemakkelijke manier geworden om een ​​interieur te creëren dat rijk en doordacht aanvoelt. Van de toename van rieten, gebroken glas, metalen roosters, geruit leer en gestrest hout dat tegenwoordig op meubels te zien is. Textuur is dus eigenlijk echt het nieuwe patroon, wat in het verleden juist erg trendy was. Overigens zien we textuur niet alleen terug op het meubilair, maar ook op de muren bijvoorbeeld.