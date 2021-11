Slimme vragen stellen tijdens je sollicitatiegesprek

Tijdens sollicitatiegesprekken gaat het allang niet meer alleen om de werkgever die jou vragen stelt. Een succesvol gesprek bereik je juist door zelf ook vragen te stellen aan je toekomstige baas. Een cv maken is je eerste stap in het proces. Jij bepaalt op welke vacature je solliciteert en naar welk bedrijf je je cv stuurt. Het is dan logisch dat jij aan de hand van eigen vragen erachter komt of het bedrijf waar je solliciteert ook bij jou past. Welke slimme vragen je kunt stellen, lees je hier.

Matchen met het bedrijf

Dat het de taak is van de werkgever om alleen maar vragen aan de kandidaten te stellen, is achterhaald. Uiteraard wil de werkgever weten wat voor vlees hij in de kuip heeft en of de kandidaat geschikt is. Aan de andere kant: jij wilt toch ook weten bij wat voor soort bedrijf je eventueel komt te werken? Zoek daarom uit door middel van het stellen van vragen of jij en het bedrijf, de bedrijfscultuur en de functie een goede match zijn.

Daarnaast heeft het stellen van vragen nog andere voordelen: je laat hiermee een actieve houding zien waaruit je gesprekspartner kan afleiden dat je oprecht geïnteresseerd bent. Je laat zien dat je je goed hebt voorbereid, dat je hebt nagedacht over zaken die voor jou belangrijk zijn. De perfecte manier om een goede eerste indruk te maken.

Stel vooral open vragen

Bij het zelf stellen van vragen is het handig om voor open vragen te kiezen. Dit is namelijk dé manier om te ontdekken of jij bij het bedrijf en de functie past. Maak thuis een lijstje met vragen die je graag wilt stellen. Je hoeft niet alle vragen op je lijstje op tafel te gooien, laat je leiden door het gesprek en bepaal ter plekke welke vragen het meest passend zijn.

Slimme voorbeeldvragen

Probeer vooral vragen te stellen waardoor je direct een goed beeld kunt scheppen van de organisatie maar waarmee je ook jezelf in de kijker zet. Slimme vragen zijn bijvoorbeeld:

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden?

Wat is jullie toekomstvisie?

Hoe zou je de cultuur van het bedrijf omschrijven?

Hoe kijken jullie aan tegen de balans tussen werk en privé?

Hoe worden prestaties geëvalueerd?

Wat spreekt je zelf het meest aan bij deze organisatie?

Secundaire arbeidsvoorwaarden en meer

Voordat je begint over de secundaire arbeidsvoorwaarden en je toekomstige salaris, is het slim om er eerst achter te komen of er een wederzijdse klik is. Het beste bewaar je dergelijke vragen voor een tweede ronde. Leent het eerste gesprek zich er wel voor, dan zou je bijvoorbeeld dit soort vragen kunnen stellen:

Hoe staan jullie tegenover parttime werken?

Hoe ziet een eventuele leaseregeling eruit?

Op welke manier wordt overwerk gecompenseerd?

Aan het einde van het sollicitatiegesprek krijg je steevast de vraag: ‘Wil je nog dingen weten of heb je nog vragen?’. Houd daarom enkele interessante vragen achter de hand om het gesprek met een knaller af te sluiten en zo een perfecte eerste indruk achter te laten.