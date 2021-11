Het belang van linkbuilding

Linkbuilding is een belangrijk onderdeel van SEO. Het doel van SEO is om ervoor te zorgen dat jouw website zo hoog mogelijk tevoorschijn komt in de zoekmachine. Hier zijn verschillende manieren voor. Linkbuilding is er daar één van. Het plaatsen van goede backlinks zorgt ervoor dat jouw website een stabiele organische positie krijgt en dat er meer bezoekers naar jouw website verwezen worden. Daarnaast stijgt je website in waarde en relevantie en verlaagt het de bounce rate van je website. Tot slot is het grootste voordeel natuurlijk dat goede backlinks ervoor zorgen dat jouw site dus stijgt in Google en eerder wordt gevonden door potentiële klanten.

Hoe krijg je goede backlinks?

Niet elke backlink die naar jouw pagina of site verwijst, is meteen een goede backlink. Een goede backlink moet aan een aantal factoren voldoen. Ten eerste moet de site, waar de backlink op wordt geplaatst, een website met een hoge waarde zijn. Wanneer Google die website een hoge waarde toekent, zullen de links ook meer waarde krijgen. Je kan ook een goede backlink maken door deze op een site te plaatsen die hoog in de zoekmachine staat. Als deze website jouw linkjes plaatst, zal Google vaststellen dat jouw website ook hoger in Google hoort.

Wat ook van erg groot belang is, is de relevantie tussen jouw website en de website waar de links op zijn geplaatst. Een backlink kan alleen echt goed zijn wanneer er sprake is van relevantie. Plaats dus je links op sites van bedrijven die in dezelfde sector of branche actief zijn als jouw bedrijf.

Linkbuilding uitbesteden

Linkbuidling klinkt vrij eenvoudig, maar er komt zeker meer bij kijken dan alleen wat linkjes plaatsen. Het is bij linkbuilding belangrijk dat je de juiste strategie gebruikt en dat je weet wat je doet. Anders behaal je nooit de gewenste resultaten en keldert jouw website hoogstwaarschijnlijk in de resultaten Google. Dat is iets wat je natuurlijk altijd wil vermijden. Daarnaast is de online concurrentie erg groot. Bij Webton kan je terecht om de linkbuilding voor jouw site uit te besteden zodat weet je zeker dat je de beste resultaten haalt.

Linkbuilding methode

Onze tekstschrijvers maken artikelen die over jouw diensten en producten gaan. Deze artikelen worden uiteraard volgens de SEO criteria geschreven. In de artikelen worden backlinks geplaatst naar de pagina die jij graag ziet stijgen in de zoekmachine. Wij letten er naturlijk op dat de sites, waarop wij de links plaatsen, zo relevant mogelijk zijn aan de diensten of producten van jouw bedrijf. Behalve artikelen leggen we ook sterke startpagina- en homepage links aan om zo een divers backlinkprofiel te creëren. De Trust Flow waarde waar we de links op plaatsen is rond de 15. Trust Flow is een methode om de betrouwbaarheid van een website te meten. Daarnaast hebben komen alle links van beveiligde pagina’s en hebben de sites, waarop de artikelen geplaatst zijn, geen verband met elkaar. Webton beschikt over veel kennis en ervaring omtrent linkbuilding waardoor wij in staat zijn in een korte tijd veel kwalitatieve links te kunnen plaatsen.

Linkbuilding bij Webton

Ben jij nog niet begonnen met een linkbuildingstrategie voor jouw website? En weet je niet waar je moet beginnen of heb je niet de juiste expertise in huis om een kwalitatieve strategie op te zetten? Neem dan snel contact op met Webton. Met onze jarenlange ervaring helpen wij bedrijven om hun online vindbaarheid te vergroten en de concurrentie te verslaan door het opzetten en hanteren van de beste linkbuildingstrategieën.