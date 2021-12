3 Tips voor Cryptocurrency Trading waar je waarschijnlijk niets van wist

Elke dag luisteren krijg je weer nieuws over cryptocurrencies en met de recente marktcorrectie is de markt in een staat van verwarring. Sommigen nieuwssites meldden al maanden geleden dat er mogelijk sprake is van een bubbel in de markt. Maar het probleem is dat niemand dit wilt oplossingen door de torenhoge winsten die je kunt halen. En degenen die wel anderen willen helpen, doen dat tegen betaling in de vorm van online cursussen en betaalde seminars. Daarom geven we hieronder enkele nuttige tips om jou te begeleiden in een tijd waarin de markt onstabiel lijkt te zijn.

Altcoin-beleggers

Veel Altcoins verliezen uiteindelijk waarde over een bepaalde periode, soms in een ongewoon korte periode. Het is daarom van het grootste belang om te begrijpen dat wanneer je een altcoin voor de lange termijn vasthoudt, je moet oppassen dat je deze niet te lang vasthoudt.

Een van de beste maatstaven voor munten die perfect zijn voor lange termijn investeringen is het dagelijkse handelsvolume. Hoe hoger het dagelijkse handelsvolume, hoe geschikter een asset is voor lange termijn investeringen.

Als je erover denkt om op lange termijn te gaan met cryptocurrencies, overweeg dan te investeren in enkele van de volgende munten: Ethereum (ETH), Factor (FCT), Monero (XRM), en Dash. Deze hebben behoorlijke handelsvolumes op verschillende beurzen over de hele wereld. Voor de korte termijn kun je altijd gaan voor DogeCoin of shiba inu.

Werk altijd vanuit een plan

Het klinkt voor de hand liggend, maar het is belangrijk om een duidelijk doel te hebben wanneer je in de cryptocurrency handel stapt. Of je doel nu is om dagelijkse te handelen of om te investeren, je moet een doel hebben om te beginnen met het verhandelen van crypto's. Je moet je realiseren dat voor elke winst, er een overeenkomstig verlies is:. Jij wint, en iemand anders verliest.

De cryptocurrency markt wordt gecontroleerd door de grote 'walvissen', dit zijn degenen die duizenden crypto orders plaatsen. En waar zijn zij nou het beste in? Ze hebben geduld; ze wachten tot onschuldige handelaren zoals jij één enkele fout maken waardoor jouw geld door vermijdbare fouten in hun handen belandt. Daarom is het slim om van te voren te weten wat je wel en niet moet doen en je te houden aan jouw plan.

Koop niet alleen maar omdat de prijs laag is

De meeste beginners maken een dezelfde veelgemaakte fout: een munt kopen omdat de prijs laag lijkt te zijn of wat zij zelf als betaalbaar beschouwen. Neem bijvoorbeeld iemand die voor Ripple gaat in plaats van Ethereum, simpelweg omdat de eerste veel goedkoper is.De beslissing om in een munt te investeren zou weinig te maken moeten hebben met de betaalbaarheid, maar veel met de market cap.

Net zoals de conventionele aandelen worden gemeten aan de hand van hun marktkapitalisatie, die wordt geëvalueerd aan de hand van de formule huidige marktprijs maal het totaal aantal uitstaande aandelen, geldt hetzelfde voor cryptocurrencies. Zorg er altijd voor dat je precies weet of de munt wel geschikt is voor jouw portfolio en strategie.