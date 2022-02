Maak een statement met je sneakers

Rond 1978 deden we het nog op de aloude gympies. Wie herinnert zich niet de coopertest die je op platte canvas gympen met rubber zool zonder enige steun zo snel mogelijk moest afleggen. Je schaamde je rot als je met je merkloze op de groeit gekochte veredelde flip flops uit de kleedkamer kwam. Je medeklasgenoten liepen al op bekende merkschoenen zoals Adidas en Nike. Bij veel gezinnen was daar echter geen budget voor. De te grote tweedehandsjes van je vader konden nog wel een ronde mee. Misschien dat je nog een overjarige hippie kunt betrappen op deze klassiekers, maar de rest van de Nederlandse bevolking is massaal overgestapt naar de sneaker, die in allerlei designs verkrijgbaar is.

Met het materiaal van nu had je tijdens de toen afgelegde coopertest beslist meer meters gemaakt. Weet je nog de afstand die je toen op je authentieke gympies liep. Misschien ben je wel benieuwd hoe het er tegenwoordig met je conditie bijstaat. Trek vandaag nog je sneakers aan en doe de test. Voor wie het niet meer weet, de coopertest is een loopoefening waarbij je je conditie kunt meten. De oervorm is die waarbij je als hardloper in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand moet proberen af te leggen. Klaar voor start…..en gaan. Had je toen de beschikking gehad over de Nike ZoomX Dragonfly dan had je beslist een afstandsrecord gerend.

Van origine is de sportschoen of sneaker gemaakt om te gebruiken tijdens het sporten. In eerste instantie niet te zwaar en in zwart, wit of grijze kleur. Kortom functioneel. Door de jaren heen is het gebruik van de sneaker meer richting vrijetijdsbesteding gegaan. Vooral bij de jongere generatie wordt de term sportschoen steeds minder gebruikt. De huidige generatie tieners kan niet meer zonder sneakers van een bekend merk. Het is een onmisbaar element van je kledingstijl. Zonder een bekend merk sneakers, hoor je er bijna niet meer bij.

Op maat

Eigenlijk is niet alleen de schoenmode onderhevig aan trends. Fashion, inrichting, mobiliteit en smartphones veranderen elk seizoen van kleur, toegepaste techniek en vorm. Zo kun je tegenwoordig je sneaker helemaal zelf ontwerpen. Bij de Nike Blazer Mid '77 is het palet aan mogelijkheden welhaast onbeperkt. Zo stel je je eigen unieke sneaker heel makkelijk online zelf samen. Zo is het ook bij de verschillende takken van sport. Elke sport heeft tegenwoordig zijn eigen schoen die een optimale pasvorm heeft. Te denken valt aan wielrennen, tennissen, voetballen en natuurlijk hardlopen.

In de huidige maatschappij wil iedereen een unieke en herkenbare uitstraling hebben. Dat kan in de vorm van kleding en schoenen maar ook qua inrichting van je eigen huis. Meubels, vloerbedekking, de kleur op de muur of het sanitair in huis. Had je vroeger eigenlijk een standaard model kraan tegenwoordig kun je een kraan kopen in de vorm en het materiaal wat het beste bij je inrichting of smaak past. Ook de techniek achter de bediening van de kraan is de afgelopen twintig jaar enorm veranderd. Zo kun je tegenwoordig zonder de kraan fysiek te raken de waterstraal activeren. Het gemaakt de mens. Het gaat zelfs zover dat je met zelfstrikkende veters zo in je sneakers kunt schieten zonder dat je zelf een lus hoeft te maken.