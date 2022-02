Rolex; van statussymbool naar middel tegen inflatie

Hoewel Rolex al een heel oud merk is, blijft het nog altijd populair. Het was vooral de geijkte manier om te laten zien dat men rijk was en status had en voor anderen was het meer een symbool voor de reis die zij in hun leven hadden afgelegd. Maar de tijden veranderen, waardoor het dragen van een Rolex ook langzaam maar zeker anders wordt. Tegenwoordig zijn er namelijk nog meer redenen om een Rolex te dragen. In deze blog vertellen we je daar meer over én geven we je een belangrijke tip.

Een middel tegen inflatie

Steeds vaker draagt men Rolex horloges uit financieel oogpunt. Rolex is intussen het nieuwe goud geworden. In Nederland is namelijk de hoogste inflatie sinds tijden gemeten. Daardoor wordt jouw geld dat op de bank staat steeds minder waard. Dit terwijl je er zo hard voor hebt gewerkt! Daarom is het aantrekkelijk om te investeren in producten of diensten die een hogere waardestijging hebben dan de inflatie. Hoewel cryptovaluta aantrekkelijk zijn, wordt het als te instabiel beschouwd en is het geen oplossing. Een Rolex voldoet echter wel aan de eisen van een stabiele belegging! Al van oudsher stijgt de waarde van hun horloges elk jaar. Hierdoor is een Rolex een goede investering. Vooral nu is dat zo, want de waarde van een Rolex stijgt harder dan de inflatie. Daardoor biedt dit uurwerk de beste combinatie tussen het bezit van een prachtig horloge en een slimme investering.

Zekerheid van kwaliteit

De wereld is erg veel veranderd, maar sommigen dingen blijven hetzelfde. Dit geldt zeker voor Rolex, want hun vakmanschap namelijk hetzelfde gebleven of zelfs verbeterd. Dit bedrijf heeft immers een reputatie om in stand te houden. De kwaliteit van de horloges is altijd prioriteit gebleven, terwijl er ook steeds innovaties zijn gedaan op het vlak van zowel de manier van produceren als hun producten zelf. Zo wordt er voor het productieproces gebruik gemaakt van zowel robots als mensen. Tevens beschikt Rolex over een voorraadkamer die met hulp van een computer automatisch de onderdelen stuurt naar degene die daar baat bij heeft. Zo combineert het bedrijf de voordelen van oud vakmanschap met innovatieve techniek. Met een Rolex is men dus verzekerd van kwaliteit.

De impact van social media

We willen wel nog even opmerken dat het belangrijk is om foto’s met jouw Rolex te vermijden. We begrijpen dat je aan de hele wereld wilt laten zien dat jij jouw leven op orde hebt, en jouw Rolex verdien je ook zeker! Voor dieven is een Rolex echter een lucratieve buit. Vaak vinden ze hun doelwit door op social media te kijken naar foto’s van mensen. Zodra ze zien dat je een duur horloge draagt, neemt hun interesse toe. Dus, ga je op de foto? Stop je Rolex dan even onder je mouw weg, houd je arm achter je rug of bedek je pols op een andere manier. Staat je mooie uurwerk toch op de foto? Plaats die dan niet openbaar op je social media. Zo blijft jouw investering veilig!