De financiële voordelen van verduurzamen

De komende jaren zal er veel gaan veranderen omtrent het gebruik van gas in woningen. Waar nu nog een groot deel van de huishoudens kookt en verwarmt met aardgas, zal dat in de toekomst drastisch verminderen. In 2050 zou het volgens het klimaatakkoord van Parijs namelijk niet meer mogelijk moeten zijn om aardgas te gebruiken voor huishoudelijke doeleinden. Die transitie van gas naar duurzame alternatieven is ingrijpend, maar levert uiteindelijk veel voordeel op voor het milieu door de verlaagde uitstoot van broeikasgassen.

Besparen door verduurzamen met Energiebespaarlening

Wanneer je het voornemen hebt om je woning te verduurzamen moet je, in veel gevallen, rekening houden met een flinke investering. Dat niet iedereen over de financiële middelen beschikt om dit te realiseren, is natuurlijk begrijpelijk. Om die reden faciliteert het Nationaal Warmtefonds financieringsmogelijkheden tegen aantrekkelijke voorwaarden. Deze lening wordt ook wel de energiebespaarlening genoemd. Gebruik het geld bijvoorbeeld voor nieuwe isolatie, de installatie van zonnepanelen op het dak van je huis of de installatie van een zonneboiler.

Wanneer je de keuze hebt gemaakt voor verduurzaming, in welke vorm dan ook, zal je in veel gevallen al snel een verschil merken in de maandelijkse energiekosten. Neem bijvoorbeeld goede isolatie. Een geïsoleerd huis houdt veel beter de warmte vast in het huis, zodat je minder hoeft te stoken. In een gemiddelde hoekwoning zorgt dat al snel voor een besparing van zo’n € 1.900, - per jaar. Er zijn verschillende mogelijkheden om je woning beter te isoleren. Hierbij kan worden gedacht aan kleine oplossingen, zoals het dichten van gaten en kieren of het isoleren van leidingen in koude ruimtes, maar ook grotere ingrepen zoals het vervangen van de dak- of vloerisolatie bewijzen zeer effectief te zijn.

Op andere manieren besparen

Ook zonder het doen van kostbare investeringen kan je besparen op de energierekening. Simpelweg door iets zuiniger te leven. Energie besparen is zeker geen verkeerd idee gezien de stijging in de gasprijzen. De gasprijs in oktober 2021 was maar liefst 8 keer zo veel als oktober 2020. Een gigantische toename in kosten waardoor je misschien wel twee keer nadenkt voor je de verwarming een graadje warmer zet. Daarnaast is zuinig omgaan met energie natuurlijk altijd een goed idee. Niet alleen voor het kostenplaatje, maar ook voor het milieu. Het reduceren van het gasgebruik draagt daar niet alleen aan bij, vermindering van je stroomverbruik zorgt eveneens voor een verlaging van de CO2-uitstoot.

Door rekening te houden met de volgende zaken kun jij ook gemakkelijk besparen op je energierekening:

Zet de thermostaat op de eco stand in plaats van comfort stand Veel combi-cv-ketels hebben een comfort-stand. Deze stand zorgt ervoor dat je binnen no-time warm water hebt bij het opendraaien van de kraan. Dit kost echter een stuk meer gas dan de eco-stand. Het duurt dan iets langer voor je warm water hebt, maar is wel een duurzamere keuze.

Kieren dichten Met tochtstrippen en kit zeg je vaarwel tegen vervelende kieren en dus tocht. Dat betekent een win-winsituatie: minder kou door tocht en iets lager uitvallende energiekosten.

Schaf een slimme thermostaat aan Slimme thermostaten kiezen de meest efficiënte manier uit om te verwarmen. Deze apparaatjes stemmen de verwarming af op jouw gedrag. Rond welke tijden moet er worden verwarmd en op welke tijden is het niet nodig? Doordat deze thermostaat deze momenten zelf gaat herkennen, staat de verwarming minder vaak onnodig aan. Dat scheelt al snel heel wat geld.



Meer weten over het besparen van energie? Neem dan een kijkje op www.feenstra.com/zorgelooswonen