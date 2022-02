Ook toe aan een nieuwe inrichting van je woonkamer?

Wil je je woonkamer veranderen? Dan kun je dat realiseren door de boel van boven tot onder aan te pakken. Naast nieuwe raambekleding, behang of vloerbedekking zijn andere meubels ook een optie. Vaak staan die meubels al een aantal jaartjes en zijn vast niet meer in de stijl die op dit moment trendvol is. Hierbij is een design relaxfauteuil in een nieuwe inrichting beslist een eyecatcher. Waar moet je op letten als je begint aan een make-over van je woonkamer?

Je gaat je bij een complete make over, vaak eerst oriënteren op de nieuwste trends, designs en technische ontwikkelingen op woongebied. In deze tijd zoeken we het vaak in optimaal comfort en in een sfeer waarbij we heerlijk tot rust kunnen komen. Nu veel regels in Nederland weer tot het verleden behoren voelen we de druk en stress van dagelijks naar kantoor gaan en in de file staan ook weer opkomen. Dan is het een heerlijke gedachte, dat wanneer je thuiskomt je hier een rustige basis vindt om lekker te ontspannen. Is je inrichting harmonieus en evenwichtig dan kan dat bijdragen tot een fijne leefomgeving. Zit je uiteindelijk in je eenmaal in je elektrische sta op stoel dan valt alle stress volledig van je af.

Natuurlijk kun je eens lekker alle woonwinkels in de buurt gaan bekijken en daar inspiratie opdoen bij mij ingerichte themapleinen. De meeste mensen gaan eerst echte online zoeken naar wat op dit ogenblik hot and happening is. Dan vind je hier bijvoorbeeld een enorme collectie in het genre van design relaxfauteuil. Want heb je je woonkamer éénmaal perfect ingericht dan mag een comfortabele zitplek natuurlijk niet ontbreken.

Moodboard

Tijdens een regenachtige voorjaarsdag kun je het beste al je woonbladen uit je tijdschriftenstapel plukken. Pak een schaar een mooi groot stuk A2 papier en een tube lijm en ga aan de slag om jouw perfecte moodboard te maken. Je kunt hierbij kiezen uit verschillende kleuren en stijlen zodat je uiteindelijk je perfecte droomkamer creëert.

De stijl die op dit ogenblik in veel huiskamers te zien is, vindt z’n oorsprong in de industrie. Hierbij worden aardse tinten gecombineerd met roestige elementen en decoraties. De industriële look is vooral stoer en robuust met hier en daar karakteristieke houten elementen en lampen die zo uit een oude fabriek zijn gekomen.

Strippen

Ben je een handige doe het zelver dan kun je zelf je woonkamer helemaal strippen zodat er uiteindelijk een kale witte ruimte overblijft. De oude meubels kun je een goede tweede bestemming geven door ze naar de kringloopwinkel te brengen. Wil je meteen een duurzaamheidsslag maken dan is de gietvloer tegenwoordig de ideale basis om mee te starten. Heb je al een warmtepomp dan is het handig om onder die gietvloer vloerverwarming aan te leggen zo profiteer je optimaal van een duurzame investering. Je kunt de betonlook zelfs doortrekken op de wanden. Deze techniek staat bekend onder de term beton circé. Je maakt je kamer natuurlijk af met mooie meubels en een lichtplan waarbij je via een app de kleur van het licht aan jouw stemming kunt aanpassen.